Governo do Estado vai investir R$ 150 milhões em saneamento para Aracruz

.

O Governo do Estado assumiu, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da orla de Aracruz. As obras de sistema de reforço no abastecimento de água de Santa Cruz e adjacências já foram iniciadas e têm a previsão de serem concluídas em quatro meses. A companhia inicia a prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto a partir do dia 1º de agosto. A Cesan é responsável pelos serviços de saneamento em 53 dos 78 municípios capixabas.

Em solenidade virtual, o governador Renato Casagrande destacou que serão investidos R$ 150 milhões ao longo dos 30 anos de concessão. “Não existe desenvolvimento sem água. Quando fizemos o acordo para que a Cesan assumisse a parte litorânea da cidade, foi um passo importante para realizar esse investimento. Essa região necessita de investimentos para dar suporte aos grandes empreendimentos, além do turismo que é muito forte, e garantir o atendimento de qualidade aos moradores”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Temos feitos investimentos estratégicos em Aracruz e vamos continuar com as obras estruturantes, pois o município é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Uma cidade que gera muitas oportunidades com os grandes empreendimentos que recebe. Água é fundamental e a gente necessita ter consciência da preservação dos recursos naturais. É importante avançarmos no desenvolvimento, mas preservando o meio ambiente.”

O diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), lembrou que a empresa completa 53 anos de atividades em 2020, expandindo sua operação ao assumir um novo sistema. “Um momento emblemático para a história da companhia, para Aracruz e para o nosso Estado. A assinatura do Contrato de Programa com o município aconteceu em março deste ano e quatro meses depois a equipe está em campo trabalhando para o início das operações na cidade”, disse.

Cael reforçou a importância dos investimentos em saneamento básico para toda a população. “Posso afirmar que as condições sociais, econômicas e ambientais da cidade serão muito mais prósperas. O balneário de Aracruz terá suas praias mais limpas, sua área natural preservada e a população com mais saúde e novas oportunidades que são geradas quando se tem água de qualidade, esgoto tratado e o meio ambiente respeitado”, lembrou o diretor presidente da Cesan.

A prestação de serviços visa atender o Plano Municipal de Saneamento Básico da região litorânea definido para os próximos 30 anos, que tem em seu escopo as atividades a captação, adução e tratamento de água bruta; adução, reservação e distribuição de água tratada; coleta transporte para tratamento e disposição final de esgotos sanitários; medição de consumo, faturamento e entrega das contas de água e esgoto para atender cerca de 40 mil moradores das localidades de Balneário do Sauê, Barra do Riacho, Barra do Sahy, Caieiras Velhas, Coqueiral, Mar Azul, Porto Santa Cruz (Itaparica), Praia dos Padres, Putiri, Rio Preto, Santa Cruz e Vila do Riacho.

