Governo do Estado termina recapeamento asfáltico em estrada rural de São Domingos do Norte

Mais de 12 quilômetros de asfalto recuperados em São Domingos do Norte! O Governo do Estado conclui nesta semana as obras de recapeamento no trecho que liga a localidade de Córrego Dumer à ES-137, rodovia de acesso ao município de São Gabriel da Palha. Foram investidos R$ 5 milhões por meio do Programa Caminhos do Campo, promovido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

“A manutenção dessa rodovia é importante para proporcionar as condições para a região se desenvolver ainda mais. O asfalto transporta pessoas, dá acesso à saúde e à educação, além de possibilitar o surgimento de novos negócios”, avalia o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Estes são os primeiros quilômetros já concluídos dentro dos trechos anunciados no último mês de outubro. Ao todo, a Secretaria da Agricultura realiza o recapeamento asfáltico e a implantação da sinalização horizontal e vertical em cinco rodovias rurais que fazem parte do Programa Caminhos do Campo.

Para tanto, o Governo Estadual investe R$ 14,3 milhões em 33,9 quilômetros de estradas. As vias serão recuperadas nos municípios de Brejetuba, Marechal Floriano, Vila Valério, Marilândia e São Domingos do Norte.

Caminhos do Campo

O Programa Caminhos do Campo é voltado à pavimentação de estradas rurais e municipais, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa facilita a mobilidade da comunidade, aumenta o fluxo de visitantes no meio rural e colabora com o desenvolvimento do agroturismo.

