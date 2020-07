Governo do Estado renova frota de ônibus do Serviço Mão na Roda

.

A partir desta quinta-feira (30), os usuários do Serviço Especial Mão na Roda passam a contar com novos veículos para renovar a frota do sistema. Inicialmente, serão 13 veículos e outros 11 serão entregues no decorrer do mês de agosto. Atualmente, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), somente estão sendo feitos agendamentos para tratamento de saúde.

No ano passado, o serviço realizou 94.913 viagens para os cerca de três mil cadeirantes cadastrados. O Mão na Roda é um serviço gratuito, que é 100% subsidiado pelo Governo do Estado. Este ano, até o dia 20 de julho, já foram realizadas 24.066 viagens agendadas. O Mão na Roda oferece um atendimento diferenciado de transporte coletivo urbano para cadeirantes da Grande Vitória, proporcionando completa inclusão social, seja nos seus compromissos profissionais, médicos, de educação ou lazer.

Durante a apresentação dos novos veículos, na manhã desta quinta, o governador Renato Casagrande destacou o processo de renovação da frota. “A frota do Mão na Roda já estava muito ultrapassada em termos de idade e agora nós estamos a renovando totalmente. Um serviço prestado pelo Governo do Estado e operado pelas empresas. São novos ônibus, espaçosos e com toda a estrutura necessária para atender às pessoas com dificuldade de locomoção”, apontou.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou que o investimento se soma a renovação da frota do Sistema Transcol, iniciada no ano passado. “Estamos entregando agora os novos carros que vão operar esse serviço. Vale destacar que toda a frota do sistema metropolitano é acessível, mas o Mão na Roda é um serviço diferenciado e precisava muito dessa renovação para atender melhor os usuários”, comentou.

O Serviço Especial Mão na Roda foi criado em agosto de 2000 para atender as necessidades dos cadeirantes em seus deslocamentos, contribuindo, assim, com a inserção dos mesmos nas diversas atividades da sociedade e efetivando o direito de exercerem plenamente sua cidadania.

Informações Operacionais

O Mão na Roda é operado por 25 veículos, especialmente adaptados com elevadores hidráulicos e conduzidos por motoristas treinados para realizar o transporte com conforto e segurança, uma vez que receberam aulas de direção defensiva, relacionamento interpessoal e trato com pessoas com deficiência.

São realizadas viagens dos usuários cadastrados, mediante solicitação prévia, funcionando como um serviço personalizado de transporte com deslocamentos residência/destino/residência. Os usuários podem solicitar viagens com acompanhantes, caso necessário.

Cadastro e Solicitação de Viagens

Para se cadastrar no Serviço Especial Mão na Roda, é necessário que o usuário seja cadeirante e resida nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica ou Viana. O cadastro deve ser feito no Disque Mão na Roda 0800 038 7077, de segunda a sexta-feira, das 08 às 20 horas.

Uma vez cadastrado, o usuário que necessitar de transporte deverá efetuar o agendamento pelo Disque Ceturb, no mínimo, 48 horas antes da viagem e deverá informar os horários de ida e volta e os locais de partida e destino. Os agendamentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 08 às 20 horas.

O serviço funciona de domingo a domingo e as viagens são realizadas entre as 5 horas da manhã e a meia-noite.

Principais Destinos

O Serviço Especial Mão na Roda busca os usuários em suas residências e os leva aos destinos para fins de tratamento de saúde, trabalho, educação e lazer. Os destinos mais solicitados são: Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo (Crefes), Escola de Medicina Santa Casa de Misericórdia (Emescam), Apae Cariacica, Apae Vitória, Hospital Meridional, Fundação Bradesco, Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, Centro Universitário Vila Velha (UVV). Além destes destinos, há uma grande demanda de viagens para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e shoppings.

