Governo do estado reinaugura Companhia da PM em Barcelona

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reinaugurou a sede da 3ª Companhia do 6º Batalhão, localizada no bairro Barcelona, no município de Serra. O evento foi realizado na manhã deste sábado (14) e contou com a presença de várias autoridades civis e militares, entre elas o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus e o comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Leonardo Viera Celante.

A edificação ocupada pela 3ª Companhia tem aproximadamente 130m² e todos os ambientes foram reformados para melhor adequar o espaço e proporcionar um ambiente salutar para os militares e para a comunidade.

A manutenção contemplou ampliação de salas, substituição de telhado, muro, portões, construção de calçada cidadã, substituição das redes elétrica e hidráulica e pintura externa e interna.

“Essa obra é de suma importância para a PMES e para o cidadão. A 3ª Companhia do 6º Batalhão tem um papel importante para a segurança pública no município de Serra. Representa uma parte dos investimentos do governo do estado na Polícia Militar e na prestação do serviço público com qualidade, e garantia de um ambiente salubre para os policiais militares”, destacou o comandante-geral, coronel Caus.

3ª Companhia do 6º Batalhão

Sediada no Bairro Barcelona, a subunidade é responsável pelo policiamento ostensivo em 21 bairros: Barcelona, Barro Branco, Cidade Pomar, Civit I, Eldorado, Maringá, Mata da Serra, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Novo Porto Canoa, Parque Residencial Mestre Álvaro, Parque Residencial Tubarão, Planície da Serra, Pitanga, Porto Canoa, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra Dourada III, Taquara I, Taquara II, Santa Rita de Cássia e Porto Dourado. Tais bairros agregam cerca de 90 mil habitantes.

Comandada pelo capitão Thales Gustavo Pereira Matias desde abril de 2021, a 3ª Companhia do 6º Batalhão tem um efetivo de cerca de 60 militares, que atuam nas seguintes modalidades de policiamento ostensivo: radiopatrulhamento, motopatrulhamento, Patrulha da Comunidade e policiamento ostensivo a pé.

