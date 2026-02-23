Estadual
Governo do Estado realiza série de entregas e anuncia novos investimentos em Marilândia
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço cumpriram agenda oficial em Marilândia, nesse sábado (21), com a realização de inaugurações, entregas de equipamentos e assinatura de ordens de serviço em áreas estratégicas para o desenvolvimento do município. Ao todo, os investimentos estaduais ultrapassam R$ 20 milhões.
“Nós vamos de município em município, realizando entregas e anunciando novos investimentos. Nosso governo trabalha muito bem com os municípios, sem olhar posição política ou ideológica. Trabalhamos para a população. Muitas vezes executamos obras que são de responsabilidade municipal porque sabemos que o município nem sempre tem condições de fazer sozinho. Não conseguimos realizar todos os sonhos de uma vez, mas, passo a passo, dia após dia, sem parar de trabalhar, vamos realizando o sonho das pessoas e melhorando a vida dos capixabas”, afirmou o governador.
O vice-governador ressaltou o momento positivo vivido pelo Estado e a importância estratégica da região: “Fechamos a sexta-feira (20) com a ótima notícia de que a Suprema Corte Americana derrubou o tarifaço que prejudicava as exportações de produtos capixabas para os Estados Unidos, entre eles o café. É muito pertinente comemorar essa decisão aqui, em Marilândia, que respira café Conilon.”
Ricardo Ferraço prosseguiu: “Essa medida permite retomar a competitividade de atividades que têm enorme relevância econômica e social, geram milhares de empregos, renda para as famílias e divisas para o Estado, recursos que se transformam em investimentos como os que estamos realizando hoje. São novas escolas em tempo integral, nova unidade de saúde, estrada completamente revitalizada, infraestrutura urbana e rural. É o Governo do Espírito Santo e a gestão municipal trabalhando juntos para melhorar o dia a dia das pessoas.”
Na área de infraestrutura rodoviária, foi entregue a obra de recapeamento da Rodovia ES-360, no trecho entre Marilândia e Sapucaia, com quase nove quilômetros de extensão. A obra, executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), recebeu investimento de R$ 3,7 milhões e incluiu fresagem do pavimento, reciclagem com adição de cimento e brita graduada em pontos críticos, além da aplicação de nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).
“O Governo do Estado está levando desenvolvimento, progresso e oportunidades, especialmente ao pequeno produtor, que passa a contar com mais conforto e mobilidade”, destacou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, que anunciou a previsão de novas obras de pavimentação também nos trechos urbanos das rodovias ES-356 e ES-360, em Marilândia.
Na área da Educação, o conjunto de investimentos no município ultrapassa R$ 11 milhões, considerando obras concluídas, reformas e novos anúncios. Foram inauguradas as Escolas Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral Dinéia Pezzin Arrivabeni, Angelo Bravin e Marílio Bravin. Somente a Escola Marílio Bravin recebeu investimento contratado de aproximadamente R$ 6,5 milhões, garantindo atendimento a 115 estudantes.
Também foram investidos mais de R$ 400 mil na reforma da quadra da comunidade de Patrão-Mor, beneficiando cerca de 180 alunos. Além disso, foram anunciados R$ 1 milhão para aquisição de mobiliário escolar e aproximadamente R$ 3,6 milhões para reforma das quadras das comunidades de Batista e Patrão-Mor e construção da quadra poliesportiva da Escola Marílio Bravin.
“O investimento em infraestrutura vai além da construção de prédios. As reformas das quadras nas comunidades ampliam as possibilidades de prática esportiva e de integração comunitária, beneficiando diretamente estudantes e moradores. Já a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva da Escola Marílio Bravin representa mais um avanço na consolidação de espaços adequados para as aulas de Educação Física, o desenvolvimento de projetos pedagógicos e a realização de eventos escolares, fortalecendo o vínculo entre a escola e a comunidade”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.
Ainda no município, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Leandro Lorencini, localizada no Centro, como parte das ações do Plano Decenal SUS APS +10, da Secretaria da Saúde (Sesa). A UBS, que contará com duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), recebeu investimento de R$ 2,6 milhões. Também foi assinada ordem de repasse de R$ 1 milhão para reforma da UBS Luiz Padovan, na comunidade de Sapucaia, e da UBS Maximiliano Lorencini, em Patrimônio do Rádio.
Para o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a inauguração representa mais um avanço na consolidação de uma Atenção Primária forte e resolutiva no Espírito Santo. “A Atenção Primária é a base do SUS e investir em infraestrutura de qualidade significa garantir cuidado mais próximo, acolhedor e eficiente para a população. A entrega dessa unidade reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso e qualificar os serviços de saúde, fortalecendo a porta de entrada do sistema e melhorando a vida das pessoas.”
Durante a agenda, o governador formalizou a entrega oficial dos materiais para a execução dos serviços de calçamento rural na comunidade de Santo Hilário. O investimento total é de R$ 706 mil, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), destinado à melhoria da infraestrutura e das condições de mobilidade na zona rural.
Conforme o termo de doação, o município tem prazo de até 180 dias para executar o calçamento com os insumos repassados pelo Governo do Estado. A iniciativa integra as ações de apoio à infraestrutura rural coordenadas pela Seag, com foco na melhoria do tráfego, no escoamento da produção agrícola e na qualidade de vida das famílias do campo.
“Ao garantir os materiais para o calçamento, o Governo do Estado contribui para melhorar a mobilidade nas comunidades rurais. Com a execução das obras, a expectativa é de que a comunidade de Santo Hilário tenha melhores condições de acesso, especialmente em períodos de chuva. É um investimento que gera impacto econômico e social, promovendo desenvolvimento e dignidade para quem vive no campo”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.
Na área de Esportes e Lazer, foram assinadas ordens de serviço para reforma e ampliação das quadras poliesportivas da comunidade de São Marcos, com investimento de R$ 726 mil, e do Conjunto Habitacional Honório Passamani, no valor de R$ 470 mil. Também foram entregues um trator cortador de grama e um playground na comunidade de Santana, com investimento total de R$ 231 mil, reforçando as políticas públicas de incentivo ao esporte e à convivência comunitária.
“Essas ações demonstram o cuidado do Governo do Estado em investir em espaços adequados para a prática esportiva e o lazer das comunidades. Ao reformar e ampliar quadras, além de entregar equipamentos como playgrounds e trator cortador de grama, estamos contribuindo para a inclusão social, a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida da população”, explicou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.
Foi entregue também a obra de contenção de encosta de morro na Rua Luiz Fregona, no Centro, executada com recursos provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. A construção de muro de contenção usa a tecnologia de cortina atirantada. A área havia sido classificada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) com risco geológico muito alto (R4) para deslizamentos, especialmente em períodos chuvosos.
“Foram muitas noites inseguras quando chovia, porque a situação no local era muito grave. A Prefeitura nos apresentou o projeto e o nosso Governo, liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador, Ricardo Ferraço, autorizou a obra. Hoje podemos conviver com a alegria do povo e trazer esperança para todas as pessoas que moram na Rua Luiz Fregona. Transformamos o sonho daquelas pessoas em realidade”, disse a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.
