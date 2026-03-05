Governo do Estado realiza entregas e anuncia novos investimentos em Pancas

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta quinta-feira (05), em Pancas para realizar uma série de entregas e anunciar novos investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, educação, esporte, segurança pública, assistência social e mobilidade. Somados, os investimentos superam R$ 80 milhões e reforçam as ações do Governo do Estado para promover desenvolvimento e qualidade de vida no município.

“Estamos realizando um conjunto importante de entregas e novos investimentos em Pancas. São obras de infraestrutura, educação, esporte e segurança pública que melhoram a vida das pessoas e fortalecem os municípios. Também vamos avançar com a recuperação do pavimento entre Ângelo Frechiani, Pancas e Laginha, com um investimento significativo que vai melhorar a mobilidade e a segurança de quem utiliza essa rodovia. São ações como essas que fazem do Espírito Santo ser o estado que mais investe em infraestrutura no País. Estou encerrando um ciclo à frente do Governo com a tranquilidade de saber que o vice-governador Ricardo Ferraço dará continuidade aos nossos projetos e fará uma grande gestão”, destacou o governador Casagrande.

Entre as entregas realizadas está a pavimentação, drenagem e implantação de calçada cidadã nas ruas de chegada e saída da Tirolesa, importante ponto turístico do município. A intervenção recebeu investimento de R$ 690 mil e contribui para melhorar a mobilidade, acessibilidade e a infraestrutura urbana da região. Foram executados 1.715 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 626 metros de meio-fio, 307 metros quadrados de calçada cidadã e 334 metros de rede de drenagem, além de sete poços de visita e dez caixas ralo.

Foi inaugurada ainda a obra de pavimentação de trechos de ruas nos bairros André Cardoso e Nelson José Grobério, com investimento de aproximadamente R$ 4,4 milhões. A intervenção contemplou 9.097 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 2.735 metros de meio-fio, 2.495 metros quadrados de calçada cidadã e 1.255 metros de rede de drenagem, além de 30 poços de visita e 50 caixas ralo.

Outro investimento importante foi a construção da praça pública no distrito de Vila Verde, com aporte de R$ 418 mil. O espaço foi projetado para promover lazer, convivência e integração comunitária. A estrutura conta com 353 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 306 metros de meio-fio, 215 metros quadrados de passeio cimentado, além de muro de arrimo, guarda-corpo em aço galvanizado e quatro pergolados.

Durante a agenda no município, foi entregue um caminhão compactador de lixo, adquirido com investimento de R$ 736 mil, que irá reforçar os serviços de coleta de resíduos sólidos.

Para o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, os investimentos reforçam a parceria entre Estado e municípios. “São ações que fortalecem a infraestrutura urbana, melhoram a mobilidade e contribuem diretamente para a qualidade de vida da população. O Governo do Estado segue atuando em parceria com os municípios para levar mais desenvolvimento e oportunidades para todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou.

O Governo do Estado também inaugurou uma quadra poliesportiva coberta no distrito de Laginha, construída por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) em parceria com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O equipamento recebeu investimento de R$ 2,14 milhões e tem área total de 695,86 metros quadrados, arquibancada para 130 pessoas e estrutura metálica com cobertura termoacústica.}

Também em Laginha foi inaugurado um Campo Bom de Bola, com gramado sintético, sistema de drenagem, iluminação, alambrado e área pavimentada para aquecimento dos atletas. O espaço possui dimensões de 31,90 por 49,90 metros, totalizando 1.575,86 metros quadrados, e recebeu investimento de R$ 835 mil. Outra entrega foi a iluminação do campo de futebol Durval Corteletti, no distrito de Vila Verde, executada por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Pancas, com investimento de R$ 309 mil.

“Esses equipamentos fortalecem o esporte de base, ampliam as opções de lazer e contribuem para a convivência comunitária”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na área de Segurança Pública, o Governo do Estado entregou a nova sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar, unidade que atende os municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte. A estrutura possui 110,85 metros quadrados de área construída e recebeu investimento de R$ 1,2 milhão.

A unidade conta com sala de videomonitoramento, sala de descanso, copa, recepção, sala de atendimento da Polícia Militar, ante-sala, depósito e vestiários, além de estacionamento com vagas para automóveis, motocicletas e bicicletário.

Na Assistência Social, foi anunciado o repasse de R$ 2,6 milhões para investimentos em equipamentos socioassistenciais, incluindo a construção de uma Unidade de Acolhimento Institucional e a implantação de uma brinquedoteca. Também foi destinado o valor de R$ 75 mil por meio de edital voltado ao atendimento de Pessoas com Deficiência (PCD) e às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, ressaltou a importância dos investimentos. “Esses recursos fortalecem a rede de proteção social e garantem melhores condições de atendimento às famílias que mais precisam”, disse.

Na área da Educação, o governador e o vice-governador realizaram a entrega da construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sebastião Grilo, ampliando e modernizando a oferta de vagas na Rede Estadual no município. Ainda na ocasião, foi autorizada a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Laurindo Barbosa, com investimento superior a R$ 4 milhões.

“Cada nova escola e cada ampliação representam mais oportunidades e melhores condições para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, celebrou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para a elaboração do projeto e execução das obras de reabilitação e melhorias operacionais das rodovias ES-341 e ES-434, no trecho Ângelo Frechiani – Pancas – Laginha. Com investimento estimado em R$ 64 milhões, as intervenções incluem serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, recuperação ambiental e obras complementares, além da recuperação da ponte sobre o Rio Pancas.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou a importância das entregas para o desenvolvimento do município. “É uma alegria compartilhar este momento com a comunidade. Uma escola nova em área rural abre portas para o conhecimento, para o futuro e para a transformação de vidas. Além disso, estamos realizando um conjunto importante de entregas e novas parcerias em Pancas, com investimentos em esporte, segurança pública, assistência social e infraestrutura. Nosso compromisso é garantir que os investimentos cheguem de forma equilibrada a todos os capixabas”, declarou.

