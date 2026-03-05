Estadual
Governo do Estado realiza entregas e anuncia novos investimentos em Pancas
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta quinta-feira (05), em Pancas para realizar uma série de entregas e anunciar novos investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, educação, esporte, segurança pública, assistência social e mobilidade. Somados, os investimentos superam R$ 80 milhões e reforçam as ações do Governo do Estado para promover desenvolvimento e qualidade de vida no município.
“Estamos realizando um conjunto importante de entregas e novos investimentos em Pancas. São obras de infraestrutura, educação, esporte e segurança pública que melhoram a vida das pessoas e fortalecem os municípios. Também vamos avançar com a recuperação do pavimento entre Ângelo Frechiani, Pancas e Laginha, com um investimento significativo que vai melhorar a mobilidade e a segurança de quem utiliza essa rodovia. São ações como essas que fazem do Espírito Santo ser o estado que mais investe em infraestrutura no País. Estou encerrando um ciclo à frente do Governo com a tranquilidade de saber que o vice-governador Ricardo Ferraço dará continuidade aos nossos projetos e fará uma grande gestão”, destacou o governador Casagrande.
Entre as entregas realizadas está a pavimentação, drenagem e implantação de calçada cidadã nas ruas de chegada e saída da Tirolesa, importante ponto turístico do município. A intervenção recebeu investimento de R$ 690 mil e contribui para melhorar a mobilidade, acessibilidade e a infraestrutura urbana da região. Foram executados 1.715 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 626 metros de meio-fio, 307 metros quadrados de calçada cidadã e 334 metros de rede de drenagem, além de sete poços de visita e dez caixas ralo.
Foi inaugurada ainda a obra de pavimentação de trechos de ruas nos bairros André Cardoso e Nelson José Grobério, com investimento de aproximadamente R$ 4,4 milhões. A intervenção contemplou 9.097 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 2.735 metros de meio-fio, 2.495 metros quadrados de calçada cidadã e 1.255 metros de rede de drenagem, além de 30 poços de visita e 50 caixas ralo.
Outro investimento importante foi a construção da praça pública no distrito de Vila Verde, com aporte de R$ 418 mil. O espaço foi projetado para promover lazer, convivência e integração comunitária. A estrutura conta com 353 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 306 metros de meio-fio, 215 metros quadrados de passeio cimentado, além de muro de arrimo, guarda-corpo em aço galvanizado e quatro pergolados.
Durante a agenda no município, foi entregue um caminhão compactador de lixo, adquirido com investimento de R$ 736 mil, que irá reforçar os serviços de coleta de resíduos sólidos.
Para o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, os investimentos reforçam a parceria entre Estado e municípios. “São ações que fortalecem a infraestrutura urbana, melhoram a mobilidade e contribuem diretamente para a qualidade de vida da população. O Governo do Estado segue atuando em parceria com os municípios para levar mais desenvolvimento e oportunidades para todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou.
O Governo do Estado também inaugurou uma quadra poliesportiva coberta no distrito de Laginha, construída por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) em parceria com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O equipamento recebeu investimento de R$ 2,14 milhões e tem área total de 695,86 metros quadrados, arquibancada para 130 pessoas e estrutura metálica com cobertura termoacústica.}
Também em Laginha foi inaugurado um Campo Bom de Bola, com gramado sintético, sistema de drenagem, iluminação, alambrado e área pavimentada para aquecimento dos atletas. O espaço possui dimensões de 31,90 por 49,90 metros, totalizando 1.575,86 metros quadrados, e recebeu investimento de R$ 835 mil. Outra entrega foi a iluminação do campo de futebol Durval Corteletti, no distrito de Vila Verde, executada por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Pancas, com investimento de R$ 309 mil.
“Esses equipamentos fortalecem o esporte de base, ampliam as opções de lazer e contribuem para a convivência comunitária”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.
Na área de Segurança Pública, o Governo do Estado entregou a nova sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar, unidade que atende os municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte. A estrutura possui 110,85 metros quadrados de área construída e recebeu investimento de R$ 1,2 milhão.
A unidade conta com sala de videomonitoramento, sala de descanso, copa, recepção, sala de atendimento da Polícia Militar, ante-sala, depósito e vestiários, além de estacionamento com vagas para automóveis, motocicletas e bicicletário.
Na Assistência Social, foi anunciado o repasse de R$ 2,6 milhões para investimentos em equipamentos socioassistenciais, incluindo a construção de uma Unidade de Acolhimento Institucional e a implantação de uma brinquedoteca. Também foi destinado o valor de R$ 75 mil por meio de edital voltado ao atendimento de Pessoas com Deficiência (PCD) e às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, ressaltou a importância dos investimentos. “Esses recursos fortalecem a rede de proteção social e garantem melhores condições de atendimento às famílias que mais precisam”, disse.
Na área da Educação, o governador e o vice-governador realizaram a entrega da construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sebastião Grilo, ampliando e modernizando a oferta de vagas na Rede Estadual no município. Ainda na ocasião, foi autorizada a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Laurindo Barbosa, com investimento superior a R$ 4 milhões.
“Cada nova escola e cada ampliação representam mais oportunidades e melhores condições para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, celebrou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.
Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para a elaboração do projeto e execução das obras de reabilitação e melhorias operacionais das rodovias ES-341 e ES-434, no trecho Ângelo Frechiani – Pancas – Laginha. Com investimento estimado em R$ 64 milhões, as intervenções incluem serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, recuperação ambiental e obras complementares, além da recuperação da ponte sobre o Rio Pancas.
O vice-governador Ricardo Ferraço destacou a importância das entregas para o desenvolvimento do município. “É uma alegria compartilhar este momento com a comunidade. Uma escola nova em área rural abre portas para o conhecimento, para o futuro e para a transformação de vidas. Além disso, estamos realizando um conjunto importante de entregas e novas parcerias em Pancas, com investimentos em esporte, segurança pública, assistência social e infraestrutura. Nosso compromisso é garantir que os investimentos cheguem de forma equilibrada a todos os capixabas”, declarou.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
Ação conjunta prende motorista de van com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou na prisão...
Governo do Estado realiza entregas e anuncia novos investimentos em Pancas
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta quinta-feira (05), em Pancas para realizar uma...
PF fecha depósito de cigarros clandestinos na Região Metropolitana do Rio
Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal encerrou as atividades de um galpão utilizado para armazenar...
FICCO/TBA cumpre mandado de prisão em Tabatinga/AM
Tabatinga/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Tabatinga (FICCO/TBA), em ação conjunta com a FICCO do Piauí...
Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento de joelho: ‘Casa comigo?’
PRF recupera motocicleta clonada em Serra
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta clonada na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 15h, no trecho...
Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Marilândia
No início da tarde desta quinta-feira (05), policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades
Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes
Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí
No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
ENTRETENIMENTO
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
POLÍTICA
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
São Mateus6 dias ago
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
-
Nacional4 dias ago
Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo