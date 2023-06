Governo do Estado realiza cerimônia para recepção de 200 novos servidores da carreira de Analista do Executivo

O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu, nesta segunda-feira (05), os 200 novos servidores de carreira, aprovados no concurso público realizado por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) este ano para o cargo de Analista do Executivo. O evento aconteceu no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, e marcou também a capacitação inicial dos novos servidores.

Casagrande parabenizou os aprovados no concurso pelo resultado obtido, destacando que, em breve, eles estarão trabalhando na Administração Estadual. “Vocês estão entrando no Governo do Estado. Para os que não são capixabas, eu espero que vocês amem este Estado. Uma das condições de se fazer um bom trabalho é gostar de onde estão. A nossa missão é proporcionar qualidade de vida a todos que vivem no Espírito Santo. Vocês agora fazem parte e são protagonista daquilo que desejamos. Desejamos um Estado mais justo e nossa referência será na qualidade da prestação do serviço”, disse.

O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, lembrou que o último concurso para o cargo de Analista de Executivo havia sido realizado dez anos e ressaltou a importância do novo certame. “Os novos analistas reforçarão o grande time do Governo do Estado, formado por servidores competentes e dedicados ao trabalho que realizam. Nós teremos a estruturação de atividades essenciais a uma melhor prestação de serviços para a sociedade capixaba”, afirmou Calmon.

O secretário também parabenizou os novos analistas e destacou que, antes de atuarem nas Secretarias e Autarquias do Estado, eles participarão de um curso de ambientação: “Vocês foram os aprovados num universo de mais de 18 mil candidatos que se inscreveram para participar do concurso. Parabéns por essa conquista! Agora, passarão por um por período de capacitação, que irá prepará-los para assumir essa relevante função.”

Durante a solenidade, os presentes puderam ainda conferir a palestra magna “Cenário da Gestão Pública e o papel da área de Gestão”, ministrada pela doutora e mestre em Administração e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Kátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos.

Também estiveram presentes na cerimônia a primeira-dama, Virgínia Casagrande; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Bruno Lamas (Ciência e Tecnologia), José Carlos Nunes (Esporte), Pablo Lira (IJSN), José Elias do Nascimento Marçal (IPAJM), Jasson Amaral (PGE), Paulo Meneguelli (Junta Comercial) e Fabio Modesto (Iases).

Capacitação

Os novos Analistas do Executivo participarão, durante todo o mês de junho, de um curso de ambientação, cuja finalidade é transmitir conhecimentos e orientações sobre o funcionamento e a organização da Administração Pública Estadual.

Entre os temas que serão abordados na capacitação estão: Legislação Aplicada; Ética e Serviço Público; Gestão Orçamentária e Planejamento; Licitação, Contratos Administrativos e Convênios; Sistemas de Gestão e Comunicação; Controle e Transparência; e outros.

O concurso

Mais de 18 mil candidatos se inscreveram para participar do concurso de Analista de Executivo da Seger. As provas foram realizadas em janeiro deste ano, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

O certame contemplou as seguintes áreas de formação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Plásticas ou Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, História, Letras ou Literatura, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação).

O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados da data de publicação do ato de homologação, prorrogável uma vez por igual período. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 6.582,60, além de auxílio alimentação no valor de R$ 600, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

