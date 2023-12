Governo do Estado realiza Ação pela Cidadania em Itararé neste sábado (16)

O Governo do Estado realiza neste sábado (16), das 8h30 às 12h, a Ação Integral pela Cidadania, na Praça de Itararé, em Vitória. Durante a manhã, a população terá acesso a vários serviços, como emissão de Carteira de Identidade, orientações sobre microcrédito, vacinação, aferição de pressão, negociação de dívidas via Procon, biblioteca móvel, entre outros.

A organização é das secretarias de Direitos Humanos (SEDH), do Governo (SEG) e de Economia e Planejamento (SEP). As pessoas interessadas na emissão de documento de identidade deverão apresentar certidão de nascimento e/ou certidão de casamento, comprovante de residência e foto 3×4, além de CPF, número do NIS e número do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos serão mediante senha.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destaca a quantidade de serviços que estarão disponíveis para a população da região. “Esta é uma oportunidade em que o Governo do Estado disponibiliza serviços de vários setores em um mesmo lugar, possibilitando que a população tenha acesso facilitado”, ressalta.

Confira os serviços:

Ação Integrada pela Cidadania

Data: 16 de dezembro de 2023 (Sábado)

Horário: 8h30 às 12h horas

Local: Rua das Palmeiras – Itararé – Vitória

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)

Orientação Microcrédito e MEI

Pré-cadastro Carteira do Artesão

Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan)

Cadastramento de tarifa social

Ações de educação ambiental

Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades)

Sine Itinerante

Atendimento e orientação às famílias sobre estimulação de crianças de 0 a 6 anos (Primeira Infância)

Secretaria da Cultura (Secult)

Biblioteca Móvel

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES)

Atendimento à área de veículo, habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), coleta de biometria, emissão de DUA e CRLV.

Educação para Trânsito: Transitolândia para as crianças

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)

Emissão de Carteira de Identidade

Divisão Especializada Atendimento à Mulher

Polícia Técnico Científica – Jovem Perito

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)

Apresentação de Unidades Especializadas

Secretaria da Saúde (Sesa)

Vacinação humana e ação educativa sobre Dengue, Zika e Chikungunya.

Secretaria Estadual das Mulheres (SESM)

Abordagem e divulgação do serviço realizado pelo Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (Centros Margaridas)

Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPES)

Atendimento e orientação jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Negociação de dívidas

Reclamação de produtos e serviços

Orientação de consumo

Distribuição de cartilhas (educação financeira)

Rede Abraço

Orientações sobre formas de acesso, serviços ofertados etc.

Secretaria de Direitos Humanos (SEDH)

Apresentações e ações dos Centro de Referência das Juventudes (CRJ)

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI)

Aferição de pressão, glicose e IMC

Pintura facial

Oficinas

Inscrições para os cursos do Formação Avançada

Inscrição para os cursos da UNAC – Universidade Aberta Capixaba

Impressora 3D

Apresentação de Startups

Mostra de Robótica

Várias ações de Inovação e Criatividade

Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport)

Aula de defesa pessoal para mulheres

Vivência com Lutadores/Bolsistas

