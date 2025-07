Governo do Estado realiza a abertura oficial da Feira dos Municípios 2025 com celebração da cultura capixaba

O Governo do Estado deu início à Feira dos Municípios 2025, com uma cerimônia de abertura realizada nessa quinta-feira (03), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com o tema “O Espírito Santo que todo mundo precisa experimentar”, a edição deste ano reúne atrações culturais, gastronômicas e turísticas das 78 cidades capixabas, organizadas por suas 10 regiões turísticas.

A programação inclui apresentações culturais, oficinas, degustações e atividades interativas, proporcionando uma imersão na diversidade e riqueza do Estado.

“A Feira dos Municípios é o Espírito Santo em um só lugar. Cada cidade mostra suas potencialidades, seja no turismo, na gastronomia e na cultura. Bom ver toda a sociedade capixaba participando e conhecendo um pouco mais da nossa linda e rica história. É importante divulgarmos nosso Estado até mesmo para que os capixabas possam conhecer todos os municípios. O turismo interno movimenta a economia e a feira cumpre bem esse papel”, afirmou o governador Renato Casagrande.

A abertura da Feira dos Municípios contou ainda com as presenças do vice-governador Ricardo Ferraço, do secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, prefeitos, secretários municipais, lideranças comunitárias e representantes do setor turístico

“A Feira dos Municípios é um instrumento poderoso de promoção do turismo, gerando emprego e renda, além de fortalecer o comércio e a gastronomia regional”, destacou o secretário Victor Coelho.

Espaço interativo da Setur

A Secretaria de Turismo terá um estande interativo com diversas experiências capixabas. Entre os destaques estão: voo de balão em realidade virtual, mesa interativa com o mapa turístico, espaço instagramável, experiências sensoriais inspiradas nos Passos de Anchieta e a tradicional moqueca capixaba, além de jogos com foco no turismo.

A Feira dos Municípios 2025 segue até domingo (06), com entrada gratuita. O evento é uma realização do Governo do Estado do Espírito Santo, realizada em parceria com as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Programação

Durante os quatro dias de evento, a programação contará com apresentações culturais, oficinas, degustações, atividades interativas e muito mais. Os detalhes com a programação completa, pode ser acessada em: www.feiradosmunicipios-es.com.br/programacao.

Serviço:

Data: 03 a 06 de julho de 2025

Local: Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Entrada: Gratuita

Estacionamento: R$ 15

Horários de Funcionamento da Feira

03/07 (quinta-feira): 14h às 22h

04/07 (sexta-feira): 14h às 22h

05/07 (sábado): 10h às 22h

06/07 (domingo): 10h às 18h

Horários da Praça de Alimentação

03/07 (quinta-feira): 14h às 00h

04/07 (sexta-feira): 14h às 00h

05/07 (sábado): 10h às 00h

06/07 (domingo): 10h às 20h

