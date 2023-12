Governo do Estado publica nomeação de novos servidores DER-ES

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (04), a Instrução de Serviço nº 169-P, de 1º/12/2023, que trata da nomeação dos novos servidores. As nomeações são resultado do concurso público realizado pela Autarquia este ano e contam com um total de 46 novos funcionários do órgão.

Entre concorrência ampla, cotas de negros e PCD, o Órgão vai contar com profissionais técnicos superiores operacionais especializados nos segmentos da Engenharia e Arquitetura, voltados para avaliação imobiliária, edificações, climatização, meio ambiente e meio biótico, obras de arte especiais, infraestrutura e segurança do trabalho.

Para o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, os novos servidores virão para fortalecer a infraestrutura do Estado. “Realizamos um concurso público com total transparência para qualificar ainda mais os quadros de profissionais do DER-ES. Estamos ansiosos com a chegada dos novos servidores, que vêm para fortalecer os novos colegas da infraestrutura do Estado e ajudar o Governo a levar os serviços públicos de qualidade a quem mais precisa”, disse Freitas.

A Gerência de Gestão de Pessoas do DER-ES vai priorizar o atendimento dos candidatos sob agendamento prévio no telefone (27) 3636-4480. Em caso de dúvidas, o candidato pode encaminhá-las pelo e-mail [email protected] .

