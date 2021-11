Governo do Estado promete ao prefeito Caffeu investimentos em São Mateus

Nesta semana, o prefeito interino de São Mateus, Ailton Caffeu (Cidadania), acompanhado do secretário municipal de Defesa Social, Hassan Rezende, e do superintendente de controle governamental do Município, Uriel Antônio Moreira, foram à Vitória fazer uma série de visitas em secretarias estaduais em busca de mais investimentos e melhorias para São Mateus.

Na visita à Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o grupo se reuniu com o secretário estadual da Pasta, Marcus Vicente, e com a deputada estadual Raquel Lessa. O assunto abordado foi a Macrodrenagem de Guriri, projeto que visa o escoamento da água da chuva que fica acumulada no centro do balneário, abrangendo a Av. Esbertalina, Av. Oceano Índico e Av. Oceano Atlântico.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, Hassan Rezende, o projeto pretende instalar dutos de 3 metros de diâmetro, onde vai escoar a água de todo o centro de Guriri até o Rio Mariricu. “Esse projeto já está em fase final, em seguida poderá ser dada a ordem da licitação para contratação da empresa. A previsão é concluir esse projeto em cerca de 30 dias. Após todo o processo de licitação, o objetivo é iniciar as obras em março”, disse Hassan.

A comitiva de São Mateus se encontrou com o secretário Paulo Foletto, na Secretaria Estadual de Agricultura (SEAG) para acompanhar o processo das maquinas e obras que serão destinadas para o Município. Também entrou em pauta o projeto da Barragem do Bamburral, que já está em fase de andamento.

São oito caminhões pipa, 10 poço artesianos, um caminhão truck caçamba, que serão destinados ao município. E há ainda uma escavadeira de esteira que tem prazo para chegar em São Mateus até o dia 23 de dezembro. “Essas máquinas serão muito importantes para ajudar o Município a fazer barragens, ajudar o produtor rural e dar suporte na Secretaria de Obras”, afirmou Hassan.

Caffeu também teve um encontro com o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, para articular a construção do novo Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) que será construído às margens da BR 101. “Um grande projeto vai deixar São Mateus como o maior ponto focal da saúde do Norte do Estado. O projeto de estudo, viabilidade e orçamento já está em fase final. Parte do terreno doado pertence ao Estado e a outra parte será doada pela Suzano. Na área será construído o novo hospital e um polo industrial voltado para empresas do ramo da saúde”, destacou Hassan.

Também participaram da reunião com Nésio, o deputado estadual Freitas, deputada Raquel Lessa, o diretor do HRAS, Eduardo Ribeiro Moraes, o superintendente da região Norte de Saúde, Edilson Monteiro, e o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador. O secretário informou que todos do Governo do Estado se colocaram à disposição para atender as demandas de São Mateus.