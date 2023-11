Governo do Estado participa do XIII FENERGIA com foco na transição energética

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) foi uma das organizadoras da 13ª edição do Fórum de Energia (FENERGIA), que ocorreu no dia 31 de outubro, em Vitória. O evento, com o tema “Oportunidades do Mercado na Transição Energética”, realizou debates com ênfase no equilíbrio entre medidas de estímulo ao crescimento econômico e à manutenção dos processos de descarbonização, buscando viabilizar uma transição justa.

Com a participação ativa do Governo do Estado no fórum, estiveram presentes o governador do Estado, Renato Casagrande; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos; e demais autoridades, além de representantes do setor privado e de estudantes. Além de contribuir para o debate sustentável na temática energética, o evento teve o objetivo de elevar o Estado ao status de referência no cenário nacional da transição energética.

Para o diretor-presidente da ARSP, Marcelo Antunes, a realização do evento e a presença da agência no fórum são fundamentais para promover entendimento e dialogar com peças fundamentais no setor público e privado, seja em busca de parcerias, seja para somar ao debate no assunto.

“Foi um evento muito importante para o Estado, com apresentações e painéis ricos em discussões técnicas, e mostrou o quanto o Espírito Santo está à frente na busca de novas energias renováveis e limpas. A ARSP cumpriu seu papel tanto na realização quanto no fomento às discussões propostas”, destacou Antunes, que participou da abertura do evento e esteve como moderador em outros painéis.

A diretora de Gás Canalizado e Energia da ARSP, Débora Niero, pontua que a Agencia desempenha um papel fundamental com merecido reconhecimento no fórum pelas ações desenvolvidas, levando em conta o que já é realizado nos âmbitos estadual e nacional.

“Foi possível concluir que a regulação deve ser estável e segura para atrair investimentos e, ao mesmo tempo, dinâmica para tratar e eliminar barreiras ao desenvolvimento e atender às demandas sociais, sendo um meio de avanço e não de entrave com a expectativa de promover a transição energética, aproveitando as oportunidades de um mercado promissor”, acrescenta Débora Niero.

Sobre o fórum



Essa foi a 13ª edição do FENERGIA, na última edição, o evento aconteceu em novembro de 2021 e contou com temas como: “O Potencial de Produção de Hidrogênio Verde”, “Marco Regulatório para a Exploração de Energia Eólica e as Potencialidades do ES”, entre outros assuntos que guiaram as conversas sobre a transição energética no Estado. Na ocasião, foram apresentados os ônibus elétricos que hoje integram a linha de transporte municipal do Transcol.

Fonte: GOVERNO ES