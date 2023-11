Governo do Estado libera 12° lote do Cartão Reconstrução

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), libera a partir desta sexta-feira (24), o 12º lote do Cartão Reconstrução. O benefício corresponde ao valor de R$ 3 mil, pago em parcela única. A lista será atualizada e pode ser consultada no site www.setades.es.gov.br.

No total, o Governo do Estado já liberou 14.029 benefícios, em um investimento de mais de R$ 42 milhões, que atenderam moradores de 21 municípios capixabas, sendo eles: 2.796 moradores de São Mateus; 1.731, de Viana; 2.595, de Linhares; 2.264, de Cariacica; 280, de João Neiva; 1.501, de Aracruz; 99, de Vila Pavão; 401, de Fundão; 73, de Santa Leopoldina; 557, de Jaguaré; 64, de Pedro Canário; 88, de Sooretama; 466, de Mimoso do Sul; 52, de Ibiraçu; 69, de Nova Venécia; 7, de Vila Valério; 271, de São José do Calçado; 649 de Bom Jesus do Norte; 101, de Barra de São Francisco; 4, de Ibitirama e 1 de Ecoporanga.

Quem está com o nome na lista, deve se dirigir a uma agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), portando documento oficial com foto, para retirar o Cartão Reconstrução.

Em algumas agências do Banestes, onde o volume de cartões a serem retirados é muito alto, a entrega será organizada por meio de cronograma. Dessa forma, os beneficiários devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social para saber quando poderão retirar o benefício. Nos municípios onde há mais de uma agência do Banestes, o beneficiado deve se dirigir à agência central. A lista com os endereços das agências onde é possível retirar o cartão no seu município pode ser acessada aqui: https://setades.es.gov.br/cartao-reconstrucao-perguntas-e-respostas.

O morador que está dentro das normas de concessão terá acesso ao benefício. Porém, quem ainda não foi contemplado com o benefício, deverá aguardar, pois os lotes continuarão sendo pagos até que todas as pessoas que têm direito recebam o benefício.

Quem tem direito ao Cartão Reconstrução?

Todas as famílias residentes nos municípios atingidos pelas chuvas e que decretaram situação de emergência ou calamidade pública, homologadas pelo Estado, têm direito ao benefício. Além de residirem nesses municípios, as famílias precisam atender aos seguintes critérios: ter o cadastro no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses; ter renda familiar mensal de até três salários mínimos; ter os danos causados pelas chuvas comprovados pela Defesa Civil Estadual, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) ou pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Cartão Reconstrução é um benefício no valor de R$ 3 mil, criado para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas no Estado. O auxílio, pago em valor único (sem parcelamento), é voltado para ajudar as famílias a adquirir móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, material de construção ou qualquer item que a família entenda como prioritário. Os pagamentos serão feitos em um lote mensal, até que todas as famílias com direito tenham acesso ao benefício.

A Setades informa que o período abrangido pela lei do Cartão Reconstrução é válido para as perdas em decorrência das chuvas ocorridas entre novembro de 2022 e março de 2023. Portanto, todos os municípios com decretos de calamidades homologados pelo Estado e os beneficiários que atendam aos critérios legais de recebimento, dentro desse período, terão acesso ao benefício. Para consultar a lista, é necessário estar com o número do NIS em mãos. A listagem está disponível no site da Setades: www.setades.es.gov.br. (Texto produzido com a colaboração de Eduarda dos Santos).

