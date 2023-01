Governo do Estado lança os Projetos JuventudES e Educação em Direitos Humanos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), lança nesta terça-feira (10), os projetos JuventudES (edital) e Educação em Direitos Humanos. O evento será no Palácio Anchieta, em Vitória, a partir das 10 horas. São mais de R$ 2 milhões de investimentos que integram o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O Projeto JuventudES vai beneficiar 7,2 mil jovens em todo o Estado. O edital contempla o apoio financeiro a 120 projetos com temática jovem, de proteção social e de Direitos Humanos. Serão 30 prêmios no valor de R$ 1 mil, 40 prêmios de R$ 3 mil, 30 de R$ 5 mil e 20 no valor de R$ 10 mil para projetos em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, nos territórios mais vulneráveis em relação à violência.

Já o Projeto Educação em Direitos Humanos será lançado para a conscientização das juventudes capixabas sobre o respeito aos direitos das pessoas. Serão lançadas na solenidade 10 mil cartilhas, dez vídeos e dez podcasts sobre dez temas dos Direitos Humanos. O material será usado nos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs) do Governo do Estado e pode servir de apoio nas escolas estaduais.

Serviço:

Participe dos lançamentos dos Projetos JuventudES (Edital) e Educação em Direitos Humanos

Quando: 10/01 (terça-feira)

Horário: 10 horas.

Endereço: Salão Santiago no Palácio Anchieta – Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória – Espírito Santo.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]

Fonte: Governo ES