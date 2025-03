Governo do Estado lança Operação Colheita em São Mateus 

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, lançou, nesta sexta-feira (28), em solenidade no município de São Mateus, a Operação Colheita 2025, que tem como objetivo reforçar a segurança no meio rural durante o período das colheitas. A operação será realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) em 73 municípios do Espírito Santo entre os dias 1º de abril e 30 de novembro.

Serão investidos R$ 6,6 milhões para o pagamento da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) para os policiais militares que atuarão no reforço do policiamento rural. O reforço da segurança busca garantir a proteção de produtores, trabalhadores, comerciantes e moradores, considerando o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e valores nesse período.

“Estamos hoje na região norte capixaba para iniciar a Operação Colheita 2025, que faz parte do nosso programa Estado Presente em Defesa da Vida, que vem ajudando na diminuição da criminalidade em nosso Estado ano após ano. Este local foi escolhido para o lançamento por ser uma região estratégica para nossa cafeicultura. Graças ao empenho dos nossos produtores rurais, estamos vendo bons resultados, com o café Conilon se destacando. É uma verdadeira riqueza que gera renda, trabalho e emprego em toda a região. Durante este período de colheita, estamos reforçando o efetivo da Polícia Militar e de todo o sistema de Segurança Pública, incluindo a Polícia Civil”, afirmou o governador em exercício.

Ricardo Ferraço destacou que o Estado investe em inteligência e integração das forças de segurança para garantir mais segurança para a população, incluindo, os produtores rurais e suas famílias: “Como governador em exercício, estou aqui representando o governador Renato Casagrande, que orienta que o nosso sistema de Segurança Pública esteja ao lado da produção rural e da nossa população. É isso que estamos comprometidos a fazer. A presença da polícia será constante, assegurando que a nossa colheita aconteça em um ambiente seguro e produtivo.”

A Polícia Militar intensificará o patrulhamento promovendo visitas tranquilizadoras a propriedades e estabelecimentos comerciais, além de abordagens a veículos e pessoas, visando inibir a ação de criminosos e coibir possíveis infrações, principalmente durante esse período de maior movimentação de trabalhadores e circulação de mercadorias.

“A Operação Colheita foi criada para pagarmos a folga do policial e conseguirmos colocar um patrulhamento mais efetivo nas zonas rurais do Estado. Muitas pessoas chegam de fora para trabalhar nas lavouras na época de colheita e, com isso, vem essa questão da circulação de desconhecidos, aumento do consumo de drogas, dos casos de crimes patrimoniais e temos que inibir isso. Além disso, temos um aumento significativo do preço do café, da pimenta, entre outros, que podem chamar atenção de quem está mal intencionado. Esse é o objetivo. Evitar que crimes assim aconteçam”, reforçou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, enfatizou o compromisso da corporação com a segurança no meio rural. “A Operação Colheita proporciona mais tranquilidade para os agricultores e trabalhadores do campo. Com patrulhamento especializado e visitas tranquilizadoras, reforçamos a presença policial e fortalecemos a relação com a comunidade rural”, ressaltou.

Também estiveram presentes os prefeitos Marcus Batista (São Mateus), Marcos Guerra (Jaguaré), Lubiana Barrigueira (Nova Venécia) e Kleilson Rezende (Pedro Canário); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; os deputados estaduais Raquel Lessa, Janete de Sá e Toninho da Emater; além dos secretários de Estado, Enio Bergoli (Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca) e Junior Abreu (Casa Civil).

