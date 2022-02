Governo do Estado lança Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC)

Marco inédito em investimento no fomento de políticas públicas na cultura capixaba, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta quarta-feira (02), a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC). A medida permite o financiamento de projetos culturais de forma indireta, por meio do repasse de empresas contribuintes no Estado, que poderão compensar o valor aplicado com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), destinando parte deste imposto para apoiar projetos do setor.

No evento, foram apresentadas as oportunidades existentes na Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, como a previsão de R$ 10 milhões a serem investidos por meio da concessão de crédito presumido. Também foi realizado um bate-papo sobre as formas de investimento na cultura, com a participação de entidades convidadas.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, destacou que a LICC vai dobrar os recursos da cultura e lembrou como o setor foi tão prejudicado diante do momento de crise sanitária, com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“Desde o começo da transição para a nossa gestão, discutimos a importância de diversificar os mecanismos de fomento da cultura em todo o território capixaba. Com os Editais da Cultura e os recursos do Fundo a Fundo, temos a linha de recursos mais completa do País. Outro fator é que sempre reafirmamos o papel da cultura no desenvolvimento econômico do Estado e a LICC olha para um cenário pós-pandemia, sendo um importante instrumento de apoio à retomada ao setor”, frisou Fabricio Noronha.

O que é a LICC?

– A Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) é um mecanismo de incentivo fiscal estadual para a cultura, que funciona por meio da concessão de crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

– A concessão do crédito presumido para a empresa patrocinadora é de 100% do valor repassado ao projeto aprovado, a partir do mês seguinte ao aporte.

– A cada ano é definido o montante destinado à renúncia fiscal para projetos culturais. O valor autorizado será, no mínimo, o mesmo do ano anterior. Para 2022, estão previstos R$ 10 milhões.

– Todo ano, as inscrições de projetos serão realizadas do primeiro dia útil de fevereiro ao último dia útil de novembro.

– A Comissão julgadora da LICC é permanente, de modo que a habilitação de propostas acontece durante todo o período de inscrição, com uma primeira leva de projetos habilitados já em março de 2022.

– Podem ser inscrever projetos em qualquer formato ou linguagem cultural, de médio e grande portes. Exemplos: shows, festas, mostras, feiras e festivais; planos anuais: espaços e temporadas de grupos estáveis; salvaguarda do patrimônio imaterial; revitalização do patrimônio arquitetônico, entre outros.

Solenidade

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, enfatizou como a produção cultural movimenta a geração de renda nos territórios. “Sabemos da paralisação que o setor cultural e o Estado tiveram com o novo Coronavírus. E o Governo do Estado correu para atender o trabalhador da cultura em diversas formas, como, por exemplo, a aplicação da Lei Aldir Blanc. Produzir cultura é produzir um bem onde cada um tem o seu olhar. É uma ação produzida em um território e, consequentemente, gerando emprego e renda. A Lei de Incentivo à Cultura Capixaba é uma política pública que produz oportunidade de igualdade”, pontuou a vice-governadora.

Paulo Lacerda, diretor-geral da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), abriu o evento enfatizando como a cultura impulsiona o desenvolvimento econômico no Estado. “É uma satisfação muito grande para a Federação das Indústrias recepcionar esse evento, com essa grande entrega. A partir de agora, a Findes vai trabalhar ainda mais para fazer a divulgação dessa iniciativa, destacando a importância do engajamento das empresas para contribuir com a operação dessa lei tão importante”, ressaltou.

Ainda de acordo com Lacerda, a cultura é um dos setores amplamente valorizados pela presidente da Findes, Cris Samorini, e nesta gestão. “Temos um Centro Cultural em Jardim da Penha e estamos trabalhando na revitalização dele. Temos a Camerata Sesi, que, em 2021, fez 65 apresentações e alcançou mais de 103 mil pessoas. A LICC é uma grande entrega e vai refletir em vários setores, trazendo diversos benefícios para a sociedade. A cultura transforma vidas, impulsiona negócios e desenvolve o Estado do Espírito Santo”, acrescentou.

O secretário de Governo, Álvaro Duboc, destacou que a LICC faz parte de um trabalho responsável de gestão fiscal por parte do Governo do Estado. “Uma das marcas de nossa diretriz fiscal é que podemos elaborar, em conjunto, ações como a LICC, um instrumento de investimento para o próprio Estado. Sempre reforço que o vetor de desenvolvimento de um Estado é a educação e a cultura, e essa lei vai ampliar o alcance da população para a cultura, auxiliando a diversidade deste setor”, complementou.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Carla Cristina Tasso, afirmou que a LICC poderá mobilizar os empreendedores capixabas. “A valorização de uma lei com a LICC vai interferir de forma positiva nas mais diversas regiões, gerando emprego e consumo em diferentes territórios. A LICC é mais uma forma de incentivar e apoiar a produção cultural local”, completou.

O advogado e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Alberto Nemer Neto, destacou que a OAB sempre esteve ao lado da Secult e das demais entidades que trabalham para a elaboração e aplicação das leis de incentivo cultural, como a criação do Comitê + Cultura, que discutiu a LICC durante os encontros realizados desde 2019. “Estamos felizes com a implantação da lei e enxergamos na cultura a possibilidade de mudar vidas. O setor cultural sofreu por conta da pandemia e a lei veio no momento certo”, ponderou.

O diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) no Espírito Santo, Luiz Toniato, destacou o trabalho feito com a Secult, voltado aos empreendedores da Cultura no Estado. “A Cultura no Espírito Santo está dando um exemplo para o País e o Sebrae fica à disposição para contribuir e ajudar o empreendedor do mundo da Cultura, visando ao aperfeiçoamento dos projetos. Existe uma parte burocrática de que é preciso fazer projetos bem feitos para serem aprovados e o Sebrae tem a função de auxiliá-los”, observou.

Bate-papo: cultura como Investimento

Durante o lançamento da LICC, o secretário Fabricio Noronha também apresentou o bate-papo “Cultura como investimento”, com a participação dos representantes das empresas Oi Futuro, Luciana Adão; da EDP, Dominic Schmal; e da ArcelorMittal, Jennifer Santos. Foram apresentados dados e experiências de investimentos das empresas em relação aos financiamentos de projetos culturais, além de serem respondidas dúvidas do público.

Segundo a coordenadora de Patrocínios Culturais Incentivados da Oi Futuro, Luciana Adão, a cultura é uma excelente forma de investimento, pois alcança e mobiliza outros diversos setores. “Essa lei é alinhada com as pautas contemporâneas, ainda mais nesse tempo de pandemia, e independente de ser específica de uma só linguagem”, disse.

Para o diretor-geral do Instituto EDP, Dominic Schmal, a LICC é um privilégio para a cultura capixaba. “A EDP, por meio do Instituto EDP, tem um histórico de investimento em ações socioculturais no Espírito Santo. Estamos investindo mais de R$ 12 milhões pela Lei de Incentivo Federal à Cultura no restauro do Theatro Carlos Gomes, em Vitória, e no Circuito jesuítico, que tem dois monumentos: os Reis Magos, na Serra, e a Nossa Senhora D’Ajuda, em Viana. A nova Lei de Incentivo à Cultura do Espírito Santo será mais um mecanismo que possibilitará investimentos futuros por parte da companhia”, sinalizou.

Já a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, considerou que as ações entre os setores público e privado mobilizam todo um setor significativo para o desenvolvimento do Estado. “Temos uma visão de ajudar os mais diversos projetos das pessoas, mas a nossa visão no papel cultural é ainda mais compensadora em contribuir para o tecido social”, evidenciou.

