Governo do Estado lança edital de fomento à inovação das microrregiões do ES: Programa Gênesis

O ecossistema de inovação das microrregiões do interior do Espírito Santo vai receber um grande incentivo do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Foi lançado, nessa segunda-feira (15), o inédito Edital 10/2023 – Programa Gênesis – Geração de Ideias Inovadoras e Estímulo a Abertura de Startups com investimento de R$ 600 mil, sendo destinados R$ 30 mil para cada proposta classificada ao final do processo seletivo.

O recurso é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec) e os interessados já podem submeter seus projetos por meio da plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br). O prazo de inscrição segue até o próximo dia 13 de junho.

A 1ª edição do Programa Gênesis é para seleção, capacitação e apoio financeiro a soluções inovadoras com grande potencial de mercado e elevada contribuição para o desenvolvimento sustentável dos municípios da microrregião centro-oeste do Espírito Santo, que engloba as cidades de: Alto Rio Novo, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Colatina, Baixo Guandu, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Marilândia, São Roque do Canaã e Pancas.

O Edital 10/2023 é uma parceria da Fapes com a prefeitura de Colatina e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – campus Colatina e Itapina. O Programa vai realizar um mapeamento do ecossistema local direcionando as políticas públicas para o interior do Espírito Santo, com o propósito de impulsionar a economia com a abertura de novos negócios, além de capacitar futuros empreendedores.

“O novo Programa tem o objetivo de estimular o desenvolvimento e a competitividade do ecossistema de inovação da microrregião centro-oeste do Espírito Santo para que se torne referência econômica estadual e regional por meio do apoio técnico e financeiro a soluções inovadoras com potencial de se tornarem empreendimentos de base tecnológica ou startups com elevado impacto socioeconômico local, estimulando o nascimento e o amadurecimento de novos negócios”, afirmou o diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes.

O diretor-presidente também comentou sobre a importância de se investir e apoiar programas que têm o objetivo de fomentar a capacitação de novos empreendedores para a inovação. “Com este edital teremos um termômetro do que é possível fazer de fomento para as microrregiões capixabas, com sua economia alavancada por meio da abertura de novos negócios de base tecnológica, que ofereçam soluções inovadoras para problemas já existentes. As parcerias com a Prefeitura de Colatina e com o Ifes são fundamentais para o sucesso do programa na microrregião, e com certeza alcançaremos resultados muito importantes”, comentou.

Requisitos para Participação

Poderá participar do Programa qualquer pessoa física que resida, estude ou trabalhe na microrregião centro-oeste e tenha mais de 15 anos, com vínculo ou não em empresas existentes há dois anos anteriores ao lançamento do edital, que faturam um valor bruto anual de até R$ 4,8 milhões e que sejam na microrregião.

O proponente responsável pela empresa ou startup deverá ter mais de 18 anos completados para fazer a assinatura do Termo de Outorga na Fapes e recebimento do recurso financeiro. Lembrando também que o participante deverá indicar até quatro integrantes como membros da equipe.

As propostas contempladas terão um prazo de doze meses para a realização dos projetos.

Etapas de Seleção do Edital

A 1ª edição do Gênesis será composta por três etapas:

Na 1ª fase serão selecionados 150 projetos e seus membros receberão capacitação do Ifes de 20 horas sobre como elaborar modelo de negócios. Os projetos serão apresentados em eventos do ecossistema local, em formato de pitch, e as propostas serão avaliadas pelo público presente;

Das 150 propostas, 60 serão selecionadas para uma 2ª etapa e receberão uma nova rodada de capacitação do Ifes, também de 20 horas sobre como elaborar um plano de negócios. Os projetos serão apresentados em eventos do ecossistema local, em formato de pitch, e as propostas também serão avaliadas pelo público presente;

Do total de 60 projetos, 20 seguirão para um 3º evento, já na 3ª etapa, em que serão apresentados os projetos contratados pela Fapes ao ecossistema de empreendedorismo e inovação local. Esses 20 selecionados receberão 20 horas de capacitação sobre abertura e gestão de negócios e seis meses de acompanhamento do empreendimento pelo Ifes.

Serviço:

Lançamento do Edital 10/2023 – Programa Gênesis

Clique aqui e acesse o Edital

Prazo de inscrição de propostas: até 13/06/2023

até 13/06/2023 Site para submissão: sigfapes.es.gov.br

Texto: Rafaela Aguiar

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES