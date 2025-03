Governo do Estado lança edital de apoio às Empresas Juniores

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), lançou, nesta quinta-feira (13), o Edital 01/2025 – Apoio às Empresas Juniores, que tem como objetivo selecionar projetos de apoio às Empresas Juniores Federadas (EJFs) sediadas no Espírito Santo, cujas ações contribuam para o envolvimento e a formação dos estudantes. As inscrições estão abertas e vão até o dia 16 de abril, pela plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br).

A chamada pública visa promover a cultura científica e tecnológica aliadas às demandas sociais e econômicas e contribuir para a geração de novos conhecimentos, bem como sua aplicação e transferência para o mercado de trabalho.

“Essa é uma chamada pública muito importante no fomento que a Fapes oferece nas áreas de extensão e empreendedorismo. O Governo do Estado está oportunizando através desse edital apoio às empresas juniores formadas por estudantes no ambiente acadêmico, favorecendo a conexão entre o conhecimento adquirido durante a formação e sua aplicação em situações reais. Dessa forma, é potencializada a formação de jovens empreendedores nas Instituições de Ensino Superior capixabas”, afirmou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Quem pode inscrever propostas?

Poderão submeter propostas na nova chamada pública representantes legalmente responsáveis por Empresas Juniores Federadas (EJF), devidamente constituídas, localizadas no Espírito Santo. Importante frisar que não será permitida a participação de empresário individual, microempresário individual (MEI) ou de EJF como empresa parceira do projeto.

As propostas devem ser submetidas para desenvolvimento em apenas uma das 10 microrregiões capixabas, conforme quadro:

Microrregião Municípios Metropolitana Cariacica, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Fundão e Guarapari. Central Serrana Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Sudoeste Serrana Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante. Litoral Sul Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Marataízes e Presidente Kennedy. Centro Sul Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui e Apiacá. Caparaó Jerônimo Monteiro, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Muniz Freire, Irupi, São José do Calçado, Alegre, Bom Jesus do Norte, Iúna e Ibatiba. Rio Doce Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama. Centro-Oeste Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Pancas, Governador Lindenberg, Marilândia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério e São Roque do Canaã. Nordeste Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Jaguaré e Boa Esperança. Noroeste Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Vila Pavão, Águia Branca e Nova Venécia.

Valor disponibilizado no edital?

O valor total de recurso disponível para o edital é de R$ 1 milhão, oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec).

O valor máximo de cada proposta é de até R$ 25 mil e o prazo de execução dos projetos será de 1 ano.

O que é uma Empresa Júnior Federada (EJF)?

Empresa Júnior que está de acordo com o Conceito Nacional de Empresa Júnior (CNEJ), e que tem todos os critérios de regulamentação exigidos pelo Selo Empresa Júnior. É uma organização regularizada perante o Governo (cumpre obrigações legais e fiscais), com amadurecimento gerencial, e apta a prestar consultorias com um padrão mínimo de qualidade.

O que é uma Empresa Júnior (EJ)?

São entidades organizadas como associações civis geridas por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de Ensino Superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo.

