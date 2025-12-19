Estadual
Governo do Estado lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro de Vitória, os Editais da Cultura 2025, com o maior investimento da história: R$ 34,090 milhões. Durante o evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo.
“Como é bom estar no Theatro Carlos Gomes, reaberto, podendo anunciar mais investimentos na área da cultura. Dando a ordem de serviço para melhorar nossa Biblioteca, que tem 170 anos de história. Vamos recuperar aquele espaço importante onde as pessoas vão buscar cultura, leitura e um ambiente de conhecimento. Os editais nesse ano serão um valor recorde e isso é uma forma de financiamento para os artistas e podermos gerar mais renda para quem faz cultura e mais entretenimento e cultura para a nossa população”, pontuou Casagrande.
Os editais são realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados a recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal. Foram apresentados os 24 editais, subdivididos em 53 linhas e 601 prêmios. Artistas e demais fazedores culturais de todas as regiões do Espírito Santo já podem acessar os editais no site da Secult. A abertura das inscrições está prevista para o dia 30 de dezembro, pela plataforma Mapa Cultural, com prazo de 60 dias.
Os 24 novos editais somam-se aos cinco primeiros editais lançados ao longo do ano: Circulação e Intercâmbio 2025; Diálogo com o Acervo MAES; Espaços Culturais; Mostras & Festivais — ambos plurianuais — e Ocupação Cais das Artes: Artes Visuais), totalizando R$ 46,85 milhões.
Para o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, os Editais são uma forma de impulsionar e ampliar o fazer cultural no Espírito Santo. “Esse lançamento reafirma o compromisso do Estado com quem faz a cultura acontecer todos os dias. Ao garantir condições para criar, circular, experimentar e existir, ampliamos oportunidades, celebramos a diversidade e impulsionamos a economia criativa. Mais do que recursos, esses editais afirmam a cultura como direito, como força de transformação e como expressão viva da identidade capixaba”.
Reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES)
Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES). Com investimento de R$ 2,460 milhões via tesouro estadual, a obra será execução pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). A previsão da conclusão da obra é de 540 dias.
As intervenções contemplam uma renovação completa da infraestrutura do prédio, incluindo substituição do sistema de climatização, adequação da cobertura com instalação de telhas termoacústicas e melhorias na drenagem. Inclui ainda a modernização do sistema elétrico, com novos quadros, iluminação em LED, reforço na segurança das instalações e implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que protege o prédio contra raios.
“A reforma e modernização deste importante patrimônio capixaba é de extrema importância para a população. Ela cumpre a função social de favorecer o acesso à informação, cultura e conhecimento. Uma edificação deste porte precisa manter uma boa estrutura física”, disse o diretor geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)
A Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022) prevê R$ 3 bilhões anuais, entre 2023 e 2027, para fortalecimento da cultura em estados, municípios e no Distrito Federal, distribuídos de forma igualitária. A política funciona de maneira descentralizada, com repasses diretos do Ministério da Cultura via Transferegov, garantindo financiamento contínuo e estruturante.
Conheça os Editais e suas Linhas:
06/2025 – Meu Primeiro Edital
Linha Única – quantidade de prêmios: 70 – valor: R$ 25 mil
Total do Edital: R$ 1,75 milhão
07/2025 – Hip Hop
Linha Única – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 40 mil
Total do Edital: R$ 800 mil
08/2025- Território e Diversidade
Linha 1 – Culturas da Diversidade – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 600 mil
Linha 2 – Territórios Criativos – quantidade de prêmios: 30 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 1,8 milhão
Total do Edital: R$ 2,4 milhões
09/2025. Cultura para as Infâncias
Linha 1 – Montagem e Circulação – prêmios: 10 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Linha 2 – Projetos Livres – prêmios: 16 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 480 mil
Total do Edital: R$ 1,08 milhão
10/2025 -Artes Cênicas
Teatro – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Teatro – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Teatro – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Dança – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Dança – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Dança – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Ópera – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil
Artes Circenses – Linha 1 – 10 prêmios – valor: R$ 10 mil – Total: R$ 100 mil
Artes Circenses – Linha 2 – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil
Total do Edital: R$ 4,66 milhões
011/2025. Artes Visuais
Linha 1 – 4 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 320 mil
Linha 2 – 3 prêmios – valor: R$ 150 mil – Total: R$ 450 mil
Linha 3 – Projetos Livres 1 – 16 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 800 mil
Linha 4 – Projetos Livres 2 – 3 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 1,87 milhão
12/2025. Produção Musical
Linha 1 – EP – 15 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 450 mil
Linha 2 – Álbum – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Total do Edital: R$ 1,05 milhão
13/2025 – Difusão Musical
Circulação Estadual – 8 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 240 mil
Circulação Nacional – 4 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 240 mil
Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 500 mil
Total do Edital: R$ 980 mil
14/2025 – Literatura
Obras literárias – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
História/memória capixaba – 5 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 200 mil
Literatura infanto-juvenil – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Histórias em quadrinhos – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil
Publicação independente – 10 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 200 mil
Projetos Editoriais Especiais – 3 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 240 mil
Incentivo à Leitura – 10 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 1,9 milhão
15/2025 – Percurso das Artes Cênicas – Ocupação TCG
Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 150 mil
Total do Edital: R$ 600 mil
16/2025 – Circo Tradicional
Linha Única – 12 prêmios – valor: R$ 70 mil
Total do Edital: R$ 840 mil
17/2025 – Patrimônio Vivo – Valorização de Grupos e Territórios
Linha Única – 30 prêmios – valor: R$ 30 mil
Total do Edital: R$ 900 mil
18/2025 – Patrimônio Vivo – Educação e Memória
Linha 1 – 6 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 240 mil
Linha 2 – 8 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 320 mil
Total do Edital: R$ 560 mil
19/2025 – Mestres
Linha Única – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil
Total do Edital: R$ 400 mil
20/2025 – Patrimônio Arquitetônico
Linha Única – 10 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 1 milhão
Total do Edital: R$ 1 milhão
21/2025 – Acervos da Midiateca
Linha Única – 5 prêmios – valor: R$ 80 mil
Total do Edital: R$ 400 mil
22/205 – Espaços Culturais
Linha Única – 15 prêmios – valor: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 1,5 milhão
23/2025 – Nova Cena – Mostras e Festivais
Artes Cênicas – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil
Música – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 800 mil
Audiovisual – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Literatura – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 1,6 milhão
24/2025 – Corais e Orquestras
Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 800 mil
25/2025 – Festejos Tradicionais
Linha Única – 16 prêmios – valor: R$ 100 mil
Total do Edital: R$ 1,6 milhão
26/2025 – Cultura Digital
Websérie – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Podcast – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 400 mil
Games – Protótipos – 8 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 400 mil
Games – Produção – 5 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 1 milhão
Total do Edital: R$ 2,2 milhões
27/2025 – Difusão Audiovisual
Apoio ao Cineclubismo – 12 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 480 mil
Articulação Cineclubista – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Total do Edital: R$ 1,28 milhão
28/2025 – Desenvolvimento de Projetos e Obras Audiovisuais
Desenvolvimento de obras – 6 prêmios – valor: R$ 70 mil – Total: R$ 420 mil
Núcleos criativos – 3 prêmios – valor: R$ 320 mil – Total: R$ 960 mil
Total do Edital: R$ 1,38 milhão
29/2025 – Produção de Curta e Média-Metragem
Ficção – 8 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 960 mil
Documentário – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Animação – 4 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 480 mil
Diretor Estreante – 6 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 2,54 milhões
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Assessoria de Comunicação da Secult
Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli
Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111
Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)
[email protected] / [email protected]
Assessoria de Comunicação do DER-ES
Jaldecy Pereira / Flávia Simões
(27) 3636-4404 / 4452
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
Mulher morre eletrocutada ao limpar máquina industrial em fábrica de alho
Uma mulher de 49 anos, identificada como Marli Zulske, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza de...
Homem é condenado por drogar, estuprar e filmar a esposa durante quase dez anos
Um homem de 61 anos foi condenado nesta sexta-feira (19) por crimes de estupro, violência sexual e registro ilegal de...
Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Governo do Estado lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro...
IJSN divulga dados do PIB dos municípios capixabas referentes a 2022 e 2023
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou nesta sexta-feira (19) os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios...
PF prende foragido por tráfico de drogas no Aeroporto do Galeão/RJ
Rio de Janeiro/RJ. Na noite da última quinta-feira (18/12), a Polícia Federal prendeu um cidadão holandês que estava foragido da...
PF incinera duas toneladas de drogas em Cascavel
Cascavel/PR. A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (19/12), a incineração de duas toneladas de substâncias entorpecentes apreendidas em operações na região...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Regional
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Estadual
Governo do Estado entrega Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na noite desta quinta-feira (18), a...
PAV de Laranja da Terra ficará fechado para mudança a partir de quarta-feira (24)
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa aos condutores e proprietários de veículo de Laranja da Terra...
Sejus lança novo canal virtual de atendimento do sistema prisional capixaba
Informações e serviços relacionados ao sistema prisional do Espírito Santo poderão ser acessados com mais facilidade a partir desta sexta-feira...
Nacional
VÍDEO | Tentativa de assalto termina em queda de moto e confusão entre suspeitos
Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra uma tentativa de assalto que acabou frustrada após os suspeitos caírem...
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Policial
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da...
PCES prende suspeito de falsidade ideológica e furto com abuso de confiança em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, realizou, nessa...
ENTRETENIMENTO
Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’
Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio...
Thais Carla recebe elogios na web após perder 75 kg: ‘Pq ela vai ficar muito linda!’
Thais Carla, de 34 anos, mostrou nesta sexta-feira (19), o corpo após perder cerca de 75 kg. Em um vídeo...
Bella Longuinho mostra resultado de procedimento estético nos glúteos
Bella Longuinho, de 23 anos, exibiu nesta quinta-feira (18), o resultado de um procedimento estético nos glúteos. A influenciadora aplicou...
POLÍTICA
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Confira o atendimento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual7 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades4 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania
-
Regional4 dias ago
Sogro é morto a facadas pelo próprio genro no Norte do ES
-
Esportes5 dias ago
Corinthians supera Cruzeiro nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil