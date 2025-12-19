Governo do Estado lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro de Vitória, os Editais da Cultura 2025, com o maior investimento da história: R$ 34,090 milhões. Durante o evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo.

“Como é bom estar no Theatro Carlos Gomes, reaberto, podendo anunciar mais investimentos na área da cultura. Dando a ordem de serviço para melhorar nossa Biblioteca, que tem 170 anos de história. Vamos recuperar aquele espaço importante onde as pessoas vão buscar cultura, leitura e um ambiente de conhecimento. Os editais nesse ano serão um valor recorde e isso é uma forma de financiamento para os artistas e podermos gerar mais renda para quem faz cultura e mais entretenimento e cultura para a nossa população”, pontuou Casagrande.

Os editais são realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados a recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal. Foram apresentados os 24 editais, subdivididos em 53 linhas e 601 prêmios. Artistas e demais fazedores culturais de todas as regiões do Espírito Santo já podem acessar os editais no site da Secult. A abertura das inscrições está prevista para o dia 30 de dezembro, pela plataforma Mapa Cultural, com prazo de 60 dias.

Os 24 novos editais somam-se aos cinco primeiros editais lançados ao longo do ano: Circulação e Intercâmbio 2025; Diálogo com o Acervo MAES; Espaços Culturais; Mostras & Festivais — ambos plurianuais — e Ocupação Cais das Artes: Artes Visuais), totalizando R$ 46,85 milhões.

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, os Editais são uma forma de impulsionar e ampliar o fazer cultural no Espírito Santo. “Esse lançamento reafirma o compromisso do Estado com quem faz a cultura acontecer todos os dias. Ao garantir condições para criar, circular, experimentar e existir, ampliamos oportunidades, celebramos a diversidade e impulsionamos a economia criativa. Mais do que recursos, esses editais afirmam a cultura como direito, como força de transformação e como expressão viva da identidade capixaba”.

Reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES)

Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES). Com investimento de R$ 2,460 milhões via tesouro estadual, a obra será execução pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). A previsão da conclusão da obra é de 540 dias.

As intervenções contemplam uma renovação completa da infraestrutura do prédio, incluindo substituição do sistema de climatização, adequação da cobertura com instalação de telhas termoacústicas e melhorias na drenagem. Inclui ainda a modernização do sistema elétrico, com novos quadros, iluminação em LED, reforço na segurança das instalações e implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que protege o prédio contra raios.

“A reforma e modernização deste importante patrimônio capixaba é de extrema importância para a população. Ela cumpre a função social de favorecer o acesso à informação, cultura e conhecimento. Uma edificação deste porte precisa manter uma boa estrutura física”, disse o diretor geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.

Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)

A Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022) prevê R$ 3 bilhões anuais, entre 2023 e 2027, para fortalecimento da cultura em estados, municípios e no Distrito Federal, distribuídos de forma igualitária. A política funciona de maneira descentralizada, com repasses diretos do Ministério da Cultura via Transferegov, garantindo financiamento contínuo e estruturante.

Conheça os Editais e suas Linhas:

06/2025 – Meu Primeiro Edital

Linha Única – quantidade de prêmios: 70 – valor: R$ 25 mil

Total do Edital: R$ 1,75 milhão

07/2025 – Hip Hop

Linha Única – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 40 mil

Total do Edital: R$ 800 mil

08/2025- Território e Diversidade

Linha 1 – Culturas da Diversidade – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 600 mil

Linha 2 – Territórios Criativos – quantidade de prêmios: 30 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 1,8 milhão

Total do Edital: R$ 2,4 milhões

09/2025. Cultura para as Infâncias

Linha 1 – Montagem e Circulação – prêmios: 10 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil

Linha 2 – Projetos Livres – prêmios: 16 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 480 mil

Total do Edital: R$ 1,08 milhão

10/2025 -Artes Cênicas

Teatro – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil

Teatro – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil

Teatro – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil

Dança – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil

Dança – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil

Dança – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil

Ópera – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil

Artes Circenses – Linha 1 – 10 prêmios – valor: R$ 10 mil – Total: R$ 100 mil

Artes Circenses – Linha 2 – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil

Total do Edital: R$ 4,66 milhões

011/2025. Artes Visuais

Linha 1 – 4 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 320 mil

Linha 2 – 3 prêmios – valor: R$ 150 mil – Total: R$ 450 mil

Linha 3 – Projetos Livres 1 – 16 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 800 mil

Linha 4 – Projetos Livres 2 – 3 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 300 mil

Total do Edital: R$ 1,87 milhão

12/2025. Produção Musical

Linha 1 – EP – 15 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 450 mil

Linha 2 – Álbum – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil

Total do Edital: R$ 1,05 milhão

13/2025 – Difusão Musical

Circulação Estadual – 8 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 240 mil

Circulação Nacional – 4 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 240 mil

Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 500 mil

Total do Edital: R$ 980 mil

14/2025 – Literatura

Obras literárias – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil

História/memória capixaba – 5 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 200 mil

Literatura infanto-juvenil – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil

Histórias em quadrinhos – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil

Publicação independente – 10 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 200 mil

Projetos Editoriais Especiais – 3 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 240 mil

Incentivo à Leitura – 10 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 300 mil

Total do Edital: R$ 1,9 milhão

15/2025 – Percurso das Artes Cênicas – Ocupação TCG

Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 150 mil

Total do Edital: R$ 600 mil

16/2025 – Circo Tradicional

Linha Única – 12 prêmios – valor: R$ 70 mil

Total do Edital: R$ 840 mil

17/2025 – Patrimônio Vivo – Valorização de Grupos e Territórios

Linha Única – 30 prêmios – valor: R$ 30 mil

Total do Edital: R$ 900 mil

18/2025 – Patrimônio Vivo – Educação e Memória

Linha 1 – 6 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 240 mil

Linha 2 – 8 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 320 mil

Total do Edital: R$ 560 mil

19/2025 – Mestres

Linha Única – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil

Total do Edital: R$ 400 mil

20/2025 – Patrimônio Arquitetônico

Linha Única – 10 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 1 milhão

Total do Edital: R$ 1 milhão

21/2025 – Acervos da Midiateca

Linha Única – 5 prêmios – valor: R$ 80 mil

Total do Edital: R$ 400 mil

22/205 – Espaços Culturais

Linha Única – 15 prêmios – valor: R$ 200 mil

Total do Edital: R$ 1,5 milhão

23/2025 – Nova Cena – Mostras e Festivais

Artes Cênicas – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil

Música – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 800 mil

Audiovisual – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil

Literatura – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil

Total do Edital: R$ 1,6 milhão

24/2025 – Corais e Orquestras

Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil

Total do Edital: R$ 800 mil

25/2025 – Festejos Tradicionais

Linha Única – 16 prêmios – valor: R$ 100 mil

Total do Edital: R$ 1,6 milhão

26/2025 – Cultura Digital

Websérie – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil

Podcast – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 400 mil

Games – Protótipos – 8 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 400 mil

Games – Produção – 5 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 1 milhão

Total do Edital: R$ 2,2 milhões

27/2025 – Difusão Audiovisual

Apoio ao Cineclubismo – 12 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 480 mil

Articulação Cineclubista – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil

Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil

Total do Edital: R$ 1,28 milhão

28/2025 – Desenvolvimento de Projetos e Obras Audiovisuais

Desenvolvimento de obras – 6 prêmios – valor: R$ 70 mil – Total: R$ 420 mil

Núcleos criativos – 3 prêmios – valor: R$ 320 mil – Total: R$ 960 mil

Total do Edital: R$ 1,38 milhão

29/2025 – Produção de Curta e Média-Metragem

Ficção – 8 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 960 mil

Documentário – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil

Animação – 4 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 480 mil

Diretor Estreante – 6 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 300 mil

Total do Edital: R$ 2,54 milhões

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)

[email protected] / [email protected]

Assessoria de Comunicação do DER-ES

Jaldecy Pereira / Flávia Simões

(27) 3636-4404 / 4452

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES