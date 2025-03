Governo do Estado lança 1ª Olimpíada Capixaba de Matemática

Com o objetivo de fortalecer o ensino da Matemática e despertar o interesse dos estudantes pela disciplina, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), apresenta a 1ª Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT). Alinhada ao Mapa Estratégico 2023/2026, a competição busca, além de estimular a aprendizagem e promover a equidade na educação, proporcionar um ambiente de aprendizado mais envolvente e inclusivo.

O lançamento da OCMAT ocorre após a divulgação dos resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). Os dados de 2024 do Ensino Médio mostram um avanço significativo, com um aumento de 8 pontos na proficiência média em Matemática, refletindo os esforços para aprimorar o ensino e a aprendizagem na rede estadual. No entanto, o desafio ainda é grande: 49% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio apresentaram desempenho abaixo do nível básico, enquanto apenas 6% atingiram o nível avançado.

Deste modo, a competição surge como uma estratégia para reverter esse cenário, estimulando o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas. Além disso, a olimpíada incentivará a participação em outros desafios científicos e tecnológicos e poderá contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes em exames de larga escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Diante disso, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, ao incentivar a Matemática de forma lúdica e desafiadora, a OCMAT terá o potencial de impactar positivamente o futuro acadêmico e profissional dos estudantes capixabas, contribuindo para uma educação de qualidade e para a formação de uma nova geração de talentos na área.

“Estamos retomando esse projeto, um projeto importante no ano em que ‘Conexões Matemáticas’ é justamente o tema da rede estadual. Exclusivamente as escolas da rede estadual é que podem fazer as inscrições dos nossos estudantes. Por isso, quero incentivar os alunos a participarem da olimpíada, seus professores de Matemática da nossa rede a mobilizarem seus alunos e, é claro, os gestores escolares a organizarem essas inscrições”, frisou o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo.

A Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT)

As inscrições para a Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT) deverão ser realizadas pelas unidades escolares entre os dias 17 de março e 4 de abril, exclusivamente, por meio do portal Matemática na Rede (Clique AQUI e acesse), assim como estabelecido no regulamento oficial (Confira o documento).

A competição será realizada em três fases: a primeira, com uma prova objetiva aplicada nas escolas participantes; a segunda, em centros regionais de aplicação; e a terceira, composta por uma prova discursiva. Os estudantes serão divididos em quatro níveis, abrangendo desde o 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Com um forte compromisso com a equidade de gênero, a OCMAT garantirá que 50% das vagas e medalhas sejam destinadas a meninas e 50% a meninos. No total, serão distribuídas 720 medalhas, sendo 160 de ouro, 240 de prata e 320 de bronze. Os medalhistas de bronze e prata serão premiados em cerimônias regionais organizadas pelas Superintendências Regionais de Educação (SRE), enquanto os medalhistas de ouro receberão a honraria em uma cerimônia estadual promovida pela Sedu.

Fonte: GOVERNO ES