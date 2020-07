Governo do Estado lança projeto para incentivar jovens a fortalecerem ações em seus territórios

.

O Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (14), o projeto JuventudES Emergencial, que visa a incentivar a participação e a autonomia juvenil em áreas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, buscando o fortalecimento das ações que os coletivos e jovens já desenvolvem em seus territórios. Os trabalhos serão executados por uma Organização da Sociedade Civil e serão apoiados 100 projetos, com prêmios de R$ 1 mil e R$ 3 mil. A solenidade virtual marcou também o lançamento do hotsite do Programa JuventudES.

“São duas medidas importantes para essa época de pandemia. Mais uma vez estamos vendo o empobrecimento da população. Quando tudo isso passar, ficará um rastro de desigualdade. Quando a gente toma uma medida, é preciso ter escala e ter certeza que os projetos irão atingir muita gente. As nossas políticas públicas precisam ser eficientes e o JuventudES tem esse propósito”, afirmou o governador Renato Casagrande.

A iniciativa do projeto é da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Gerência de Políticas para a Juventude, que vem identificando e trabalhando de forma cada vez mais próxima dos coletivos juvenis. O projeto foi estruturado a partir da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Governo percebeu que grupos de jovens em todo Estado têm se mobilizado para articular e organizar diferentes formas de contribuir com seus territórios: distribuição de cestas básicas, de materiais de higiene e limpeza, crédito em bancos comunitários, redes de trocas de experiências e compartilhamentos de informações, entre outras ações. Essa participação solidária mostra a necessidade e a força de atuação das juventudes, assim como ressalta sua liderança nas comunidades em momentos de dificuldades.

“Esse é um projeto importante porque vai atingir não só os jovens e as jovens do nosso Estado, mas também, indiretamente, muitas famílias. Nesse momento de pandemia, precisamos pensar em projetos emergenciais que vão auxiliar as pessoas nesse momento tão difícil que estamos passando”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, também destacou a importância do projeto. “Leva incentivo aos projetos culturais liderados, muitas vezes por jovens negros, em meio à pandemia. Para resolver as questões da comunidade é preciso ouvir a própria comunidade. Por meio do programa Estado Presente, oferecemos essa ferramenta importante para a juventude capixaba desenvolver ações empreendedoras. Como Governo, é fundamental fomentar políticas públicas que desenvolvam a mente empreendedora dos jovens, pois esse conceito trabalha a criatividade e motivação para fazer acontecer”, afirmou.

O projeto irá distribuir até cem premiações em dois eixos:

– Ações de proteção social organizadas por Coletivos Jovens, no qual o coletivo recebe até R$ 3 mil para distribuir entre os moradores mapeados em seus territórios, em forma de transferência de recurso financeiro ou entrega de produtos de primeira necessidade;

– Produção de Conteúdo e Fruição Cultural em Direitos Humanos e com foco na pandemia do novo Coronavírus, que concederá premiação de R$ 1 mil para jovens que estejam produzindo e divulgando conteúdos, tais como músicas, fanzines, debates on-line, exposições, entre outros.

O processo de seleção da Organização da Sociedade Civil que irá implementar o projeto já está em curso.

CONFIRA O EDITAL

Hotsite JuventudES

Durante a solenidade virtual, foi lançado o hotsite JuventudES, um portal ligado à SEDH, que reúne informações sobre e para a juventude capixaba. Na página, é possível encontrar dados, materiais de pesquisa, imagens, legislação, notícias e serviços voltados para o público jovem. Estão disponíveis também informações sobre os Centros de Referência das Juventudes e outros projetos realizados pelo Governo do Estado e em parceria com outras instituições e a sociedade civil. O endereço do site é: https://juventudes.es.gov.br/

“O site é algo que a gente já vem sonhando há muito tempo, junto com toda a história dos nossos movimentos de coletivos, dos nossos conselhos e hoje estamos conseguindo lançar. Nele, vamos centralizar as informações e todos os serviços de juventude do Espírito Santo. Tenho certeza de que vai ser uma referência para a juventude capixaba”, disse a gerente de Políticas para a Juventude da SEDH, Fabrícia Barbosa.

Programa Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem como objetivo reduzir os índices de violência e criminalidade, com foco especialmente em crimes letais, além de reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência. Ele foi retomado, no início de 2019, com o eixo policial, e em setembro foi lançado o eixo de Proteção Social – cujo projeto JuventudES faz parte.

“O programa Estado Presente entende que a violência é multifacetada, é um fenômeno que se enfrenta não só com a polícia, mas também com ações de cidadania, cultura, educação, lazer. É isso que desde o início desta gestão estamos fazendo através do eixo social, com projetos de muito sucesso no nosso Governo”, afirmou a secretária Nara Borgo.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explicou que 74% dos homicídios que ocorreram no Espírito Santo entre 2015 e 2018, foram registrados em dez municípios, revelando uma violência mais presente em 43 territórios e 140 bairros, na Região Metropolitana e no interior. “O eixo de Proteção Social do Estado Presente vem desenvolvendo um conjunto de projetos e ações com foco na parcela da sociedade de maior vulnerabilidade a essa violência, especialmente jovens e, sobretudo, jovens negros”, disse.

Duboc lembrou que o eixo de Proteção Social possui 37 projetos que estão entre aqueles sob gerenciamento da SEDH e coordenação da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). “O JuvetudES Emergencial é mais uma das muitas entregas que faremos, em favor da juventude e da paz em nosso Estado”, afirmou o secretário.

