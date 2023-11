Governo do Estado investe na renovação da frota do Transcol

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quarta-feira (22), mais um reforço na frota do Transcol, sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória. A medida visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, a partir da oferta de ônibus com ar-condicionado, wi-fi e tecnologia sustentável.

Acompanhado do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, Casagrande fez uma inspeção em um dos novos veículos que passa a integrar o Sistema Transcol, que conta com uma frota de aproximadamente 1.600 veículos, sendo que 740 deles já circulam com o sistema de ar-condicionado em pleno funcionamento.

Desde o início de 2023, cerca de 100 novos ônibus entraram em circulação e outros 40 devem ser incorporados à frota ainda este ano. Esses veículos contam não apenas com ar-condicionado e wi-fi, mas também com a tecnologia inovadora do motor Euro 6, que estabelece padrões mais rigorosos no controle da poluição.

“Estamos entregando mais ônibus com ar-condicionado para a Região Metropolitana. Desde que chegamos ao Governo, em 2019, e iniciamos a renovação da frota, já são 740 ônibus com ar-condicionado entregues à população. Neste ano serão 140 ônibus, sendo que 100 já chegaram e em breve estarão atendendo aos capixabas. Somos um dos Estados com um dos maiores índices de ônibus com ar-condicionado e vamos seguir investindo para dar cada vez mais conforto e qualidade aos nossos usuários do transporte público”, disse o governador.

O secretário Fábio Damasceno ressaltou a importância desses investimentos para a melhoria do serviço. “Estamos empenhados em proporcionar um transporte público de qualidade para os cidadãos capixabas. A modernização da frota do Transcol, com a introdução de ônibus mais confortáveis, sustentáveis e tecnologicamente avançados, é um exemplo disso. Desde 2019 temos feito diversos investimentos para renovar a frota e melhorar o Transcol, usando a tecnologia nos coletivos e sistema de cobrança, das obras que priorizam o transporte público, da diversificação dos modais, entre outros”, destacou.

Além dos ônibus convencionais, o Governo do Estado incorporou neste ano os micro-ônibus com ar-condicionado, atendendo a comunidades em áreas íngremes e ruas mais estreitas, ampliando a cobertura do serviço para áreas anteriormente não atendidas por veículos climatizados.

O usuário do sistema Transcol não paga tarifa adicional pelo uso dos ônibus com ar-condicionado e a expectativa é de que, até 2026, sejam adicionados 600 novos ônibus com ar-condicionado, wi-fi e tecnologia de controle de poluição.

