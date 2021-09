Governo do Estado investe na ampliação e melhoria do saneamento na Serra

O município da Serra vai receber mais R$ 75 milhões em investimentos em água e esgoto. Na manhã desta quinta-feira (09), o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), assinou o contrato para ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Água Engenheiro Mário Luiz Petrocchi (ETA V), localizada em Jardim Limoeiro. Entre recursos próprios da Cesan e financiamento junto à Caixa Econômica Federal serão aplicados R$ 61,5 milhões nesse empreendimento que vai beneficiar mais de meio milhão de pessoas.

A ETA V é responsável pelo abastecimento do maior complexo industrial do Estado, localizado em Ponta de Tubarão, além de abastecer os bairros da Serra e Fundão, fornecendo água também para parte continental de Vitória. “Essa obra vai aumentar a capacidade operacional da estação e melhorar, significativamente, os serviços prestados a mais de 577 mil pessoas que estão nessa área de abrangência”, explicou o diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael).

Na mesma solenidade, foi assinada a Ordem de Início de Serviço (OIS) para implementar sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário nos bairros Palmeiras, Jardim Bela Vista, Jardim Guanabara e Residencial Centro da Serra. Serão construídos 35 quilômetros de rede coletora, 2.100 ligações domiciliares, sete estações elevatórias de esgoto, 2.894 metros de linha de recalque. O investimento é de R$ 14,3 milhões e vai beneficiar, aproximadamente, 11 mil moradores.

“A Serra avança a passos largos para que a população tenha acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, a execução dessas obras através da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cesan e a Ambiental Serra vai levar à universalização dos serviços muito antes do que prevê a legislação do saneamento. Hoje a cidade tem 90% de cobertura de rede e atende a 79% da população, com esses investimentos vamos chegar a 95% da cidade nos próximos anos”, completou Cael.

A cerimônia de assinatura teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, que destacou a importância dos investimentos no município da Serra, que é o mais populoso do Espírito Santo. “Mais uma vez sou bem recebido aqui. Fui secretário de Meio Ambiente da Serra, quando pude conhecer ainda mais a cidade e me apaixonar por ela. No mandato passado fiz bons e grandes investimentos na Serra e nesse mandato seguimos com grandes e importantes investimentos em parceria com a Prefeitura, com os deputados e a Câmara de Vereadores”, declarou.

Casagrande enfatizou que esses grandes investimentos são voltados para o hoje e também para o futuro da cidade. “A Serra pode se assemelhar ao Estado, como São Paulo é para o Brasil. Ter essa parceria do Estado com o Município é importante para nós. Tivemos 38% de redução das doenças que são provocadas por águas poluídas aqui na Serra. Saneamento é o caminho para proteger o meio ambiente e a saúde dos moradores”, completou o governador.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, agradeceu a parceria com o Governo do Estado e reforçou a importância do empreendimento. “O nosso governador tem tido respeito e carinho com a Serra. É importante para a cidade que essas conquistas sejam mantidas e precisamos do governador Casagrande durante todo o nosso mandato de prefeito. Tenho certeza que o Espírito Santo será referência em PPP de saneamento no Brasil. Para diminuir a desigualdade no Brasil, o acesso ao saneamento é fundamental”, disse.

Sérgio Vidigal prosseguiu: “Ao fazer esses investimentos na Serra, o governador nos ajuda a diminuir o desemprego, pois é utilizada uma mão de obra local. O Governo do Estado tem investido muitos recursos na educação e na saúde em nosso município. O Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves é referência no Brasil no combate à Covid-19. Agradeço ao governador que entende que uma cidade que tem 12% da população do Estado merece receber esses investimentos históricos que estão sendo feitos na cidade.”

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também participou da solenidade. “A instalação desses novos equipamentos vai otimizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto. É um investimento que tem impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população. Isso que temos feito, sob a liderança do nosso governador Casagrande, em todos os municípios do Estado”, pontuou.

Também estiveram presentes, os deputados estaduais Alexandre Xambinho e Bruno Lamas; o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu; a diretora-presidente da Imprensa Oficial do Espírito Santo, Madalena Santana Gomes; além de secretários municipais, vereadores e lideranças locais.

Saiba mais sobre os investimentos:

Água – escopo da obra

Investimento de R$ 61,5 milhões

Ampliação ETA V – Vazão 1,8 m³/s

Construção de uma Elevatória de Água Tratada

577 mil pessoas beneficiadas

Prazo de conclusão: agosto de 2024

Esgoto – escopo da obra

Investimento de R$ 14,3 milhões

Construção de 35 km de rede coletora

Construção de 7 estações elevatórias de esgoto

Instalação de 2.894 metros de linha de recalque

2.100 ligações domiciliares

Bairros: Palmeiras, Jardim Bela Vista, Jardim Guanabara e Residencial Centro da Serra

11 mil pessoas beneficiadas

Prazo de conclusão: janeiro de 2022

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan

Desiery Marchini / Charley Fernandes

(27) 2127-5073 / 99976-0325

[email protected]