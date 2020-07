Governo do Estado investe mais de R$ 14 milhões em obras de infraestrutura em Viana

.

O município de Viana, que comemora 158 anos nesta quinta-feira (23), vai receber mais de R$ 14 milhões em investimentos do Governo do Estado na área de infraestrutura urbana. Em solenidade virtual, realizada nesta quarta-feira (22), o governador Renato Casagrande assinou o convênio para execução das obras, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Ao todo, 28 ruas de diversos bairros vão receber drenagem e pavimentação, além da reforma da Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede.

O governador destacou a realização de obras estruturantes no município e aproveitou a ocasião para parabenizar toda a população vianense. “Uma solenidade que marca os 158 anos de Viana com a assinatura de convênios para importantes obras. Viana é uma cidade em crescimento e que depende de investimentos. O Governo do Estado está investindo principalmente em obras de drenagem e pavimentação. Viana chegará perto de ter 100% de rede de esgoto para que possamos fazer a ligação”, destacou.

Casagrande também adiantou que o município vai receber outros investimentos que terão ordens de serviço assinadas em breve. “A criação do Fundo de Infraestrutura no ano passado foi fundamental, pois estamos realizando obras mesmo neste momento de crise. É muito bom estarmos desenvolvendo esse tipo de ação mesmo durante uma crise de saúde e econômica. Investir em infraestrutura é ainda mais importante neste período em que se aumenta a desigualdade. O momento exige ponderação e readequação, mas precisamos continuar com ações estruturantes. Parabéns, Viana!”, saudou o governador.

Obras

Algumas vias contarão com pavimentação em asfalto e outras em blocos: serão 11.351,76 metros quadrados de pavimentação em blocos pré-moldados e 59.012,74 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Além disso, serão feitos 5.227,25 metros de sarjeta; 16.864,74 metros de meio-fio e 18.403,62 metros quadrados de calçada cidadã em concreto, com 2 metros de largura e ladrilho podotátil.

Serão contempladas as seguintes vias: Bairro Bom Pastor: Rua Bolívar e Rua Buritis; Bairro Marcílio de Noronha: Rua Maranhão; Bairro Nova Bethânia: Rua Maquart; Bairro Areinha: Rua Mato Grosso, Rua Pernambuco, Rua Goiás, Rua Acre, Rua Visconde do Bonfim, Rua Santa Catarina; Bairro Caxias do Sul: Rua São Miguel e Trecho da Rua Santa Luzia; Bairro Vale do Sul: Rua Xuí, Rua Santa Clara, Rua Jesus de Nazaré, Rua Trindade e Rua Guaporé; Bairro Arlindo Villaschi: Rua Santa Lucia, Rua São Pedro, Rua das Laranjeiras, Rua das Azaleias, Rua das Hortência, Rua dos Lírios, Rua das Orquídeas, Rua São Mateus, Rua São Jorge; e Bairro Jucu: Rua Pascoina CEI e Rua Erwin Baille.

“As vias drenadas e pavimentadas melhorarão a circulação de veículos, enquanto as calçadas darão mais segurança aos pedestres. Além disso, a reforma da praça proporcionará um espaço mais adequado para o lazer da comunidade. São obras que valorizarão o município de Viana e levarão mais qualidade de vida para a população”, ressaltou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Mais investimentos

Em Viana, além do novo convênio assinado, a Sedurb tem em andamento a macrodrenagem do Córrego da Ribeira, com R$ 38.648.046,04 de investimentos. As obras, que estão em fase de projetos e licitação, irão minimizar os alagamentos que a cidade sofre em tempos de chuva.

Estão em andamento outros seis convênios de infraestrutura urbana, com valor total de R$ 21.482.192,05. São obras de drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Arlindo Villaschi e Nova Bethânia; construção de parque linear na Avenida Santa Clara, também no bairro Arlindo Villaschi; revitalização urbana em Araçatiba; reforma da praça de Marcílio de Noronha; e construção de praça no bairro Bom Pastor.

