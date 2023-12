Governo do Estado instala três pontes de concreto em comunidades rurais de Baixo Guandu

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), instalou três pontes de concreto no município de Baixo Guandu, neste mês de dezembro. O investimento é de R$ 368,7 mil e a instalação dessas estruturas possibilita a melhoria de vida das pessoas que precisam circular por comunidades rurais e o escoamento da produção agrícola, devido à maior segurança e durabilidade.

Como parte da cooperação técnica para a obra, a Prefeitura de Baixo Guandu reforçou as cabeceiras para os locais receberem as estruturas. As localidades beneficiadas ficam nos distritos da sede (Barra do Laranjal), Ibituba e Quilômetro 14 do Mutum.

“Mais uma vez, o Governo do Estado faz investimentos importantes em infraestrutura rural que geram oportunidades, facilitam o ir e vir de pessoas e de produtos agrícolas, além de melhorar a qualidade de vida de quem mora no interior capixaba”, considerou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Nesta sexta-feira (15), foi concluída a obra de instalação das seis vigas de concreto que formam a ponte de 20 metros na comunidade de Barra do Laranjal. Esse foi o maior investimento entre as três pontes que o município recebeu neste mês de dezembro, alcançando R$ 175,2 mil.

Outra ponte de 12 metros foi instalada esta semana no distrito de Ibituba, próximo à comunidade de Monjolo. A estrutura é formada por três vigas pré-moldadas que foram transportadas até o local pela Seag e o investimento estadual foi de R$ 104,6 mil.

A outra ponte que Baixo Guandu recebeu do Governo do Estado foi montada sobre o córrego do Quilômetro 11, localizado no distrito de Quilômetro 14 do Mutum. São seis vigas que compõem a estrutura, que ao todo tem 10 metros de comprimento.

