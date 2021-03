Governo do Estado inicia processo de integração para criação de nova Secretaria

O primeiro Seminário de Integração das Secretarias de Desenvolvimento (Sedes), da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espirito Santo (Fapes), autarquia vinculada a Secti, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), autarquia vinculada a Sedes, e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reuniu, nesta sexta-feira (05), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, representantes dos órgãos envolvidos para apresentação e troca de informações com foco na fusão das pastas, conforme anúncio feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no último dia 25 de fevereiro.

“A missão foi dada pelo governador Renato Casagrande. Agora, ao lado dessa equipe de grandes gestores, profissionais que vestem a camisa e não medem esforços para a qualificação profissional, a ciência, a tecnologia, a inovação e o desenvolvimento, vamos além! É dar mais agilidade, incentivar e melhorar tudo aquilo que já vem sendo feito! Muito trabalho e grandes desafios, mas tenho certeza que os capixabas vão colher muitos bons frutos”, afirmou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tyago Hoffmann.

Na ocasião, os subsecretários e diretores-presidentes das pastas e autarquias envolvidas apresentaram um breve balanço das ações desenvolvidas e realizadas no período de 2019 até esta data, bem como as metas previstas para este ano.

A Secretaria de Desenvolvimento apresentou dados sobre o desempenho de projetos como o Programa de Geração de Energias Renováveis (Gerar), Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX-ES), Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia (Compete-ES), Programa de Incentivo ao Investimento (Invest-ES), Projetos Prioritários de Licenciamento Ambiental (Linha Verde), Programa de Desenvolvimento Regional, Fornecedores em Rede, Compre do ES, ES 100% Empreendedor, Plano Espirito Santo -Convivência Consciente e Simplifica-ES.

Já a Secretaria da Ciência e Tecnologia mostrou as ações das áreas finalísticas de Educação Profissional e Ciência, Tecnologia e Inovação, e os resultados alcançados em dois anos de gestão. Programa Qualificar ES; Pronatec Jovem Fic e Prisional; Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) e a ampliação da Redetec; Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID); Incubadoras de Empresas; Corredor da Inovação – que ainda será lançado; Semana Estadual de Ciência e Tecnologia; entre outros projetos e programas foram abordados.

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) apresentou as ações de apoio e fortalecimento da capacitação científica e da produção de tecnologia e inovação no Estado, com o financiamento e desenvolvimento tecnológico, por meio de editais de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, apresentados por pesquisadores, profissionais, instituições públicas ou empresas e entidades privadas. No que diz respeito à Inovação, a Fapes apoia os empreendedores capixabas na criação de novos negócios e na melhoria de produtos e serviços no uso da tecnologia da Indústria 4.0, além da implantação, expansão e modernização de laboratórios de pesquisa, incubadoras e parques tecnológicos relevantes ao desenvolvimento do Espírito Santo.

Além de Tyago Hoffmann, participaram do seminário o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, representando também o Bandes; o diretor-presidente da Aderes Alberto Gavini; a diretora-presidente da Fapes Cristina Engel; junto da sua diretoria executiva, e o futuro subsecretário de Inovação da Secti, Denio Rebello.

