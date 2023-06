Governo do Estado inicia oficinas para elaboração do novo PEDEAG Capixaba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), inicia na próxima sexta-feira (23) as oficinas presenciais para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (PEDEAG 4 – 2023/2032). O intuito é planejar ações e iniciativas que buscam alavancar o setor com políticas que promovam o desenvolvimento sustentável e tecnológico da agropecuária capixaba.

As oficinas contemplarão metodologias participativas com o intuito de atualizar a última versão do PEDEAG. Na sexta-feira (23), acontece a primeira oficina, que será voltada para a cadeia produtiva da Avicultura de Corte e Postura, e será realizada às 8h30, no auditório da Nater Coop, município de Santa Maria de Jetibá. Também na sexta-feira, será realizada a oficina da cadeia produtiva do Gengibre, às 14h, no auditório Ana Maria Ropke da Silva (CRAS), em Santa Leopoldina.

As oficinas serão ofertadas nas próximas nove semanas, até o dia 18 de agosto. Ao todo, serão 40 encontros, entre oficinas e reuniões técnicas, abrangendo as cadeias produtivas de maior representatividade para o Estado.

“Nos encontros técnicos, vamos discutir e propor ações para os próximos dez anos nas principais cadeias produtivas da agropecuária estadual. Também serão discutidos temas transversais, como agricultura familiar, mudanças climáticas, crédito rural, mulheres no agro, logística, sucessão familiar e comunicação no agro”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Inovabilidade

Os encontros vão ocorrer presencialmente em diferentes municípios do Espírito Santo, valorizando a participação das lideranças do agro capixaba e almejando ampliar os horizontes, por meio do conceito de inovabilidade.

“O PEDEAG 4 também está inovando ao trazer o conceito de inovabilidade – inovação tecnológica e sustentabilidade, que será uma premissa para todas as cadeias produtivas. Esses dois conceitos vão caminhar lado a lado em prol da agricultura”, destacou Bergoli.

Também é possível participar da construção do plano de forma on-line, acessando aqui ou o site da Seag (seag.es.gov.br) e clicando no banner do PEDEAG 4.

PEDEAG

O PEDEAG é um Plano de Estado e tem como objetivo ser um referencial para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da agricultura, pesca e pecuária do Espírito Santo, de modo a integrar programas, projetos e ações entre os setores público, privado e não governamental.

Para o desenvolvimento do PEDEAG 4 – 2023/2032, coordenado pela Seag, serão realizados seminários temáticos para discussão com o público, visando estabelecer as metas e as prioridades para a Gestão do Governo do Estado 2023-2026, incorporando temas transversais contemporâneos, como a sustentabilidade, ESG (do inglês, sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), descarbonização, para o Horizonte de Planejamento – 2023/2032. Será disponibilizado ainda um ambiente virtual para contribuições via internet.

A metodologia proposta para a sua construção está dividida em três etapas: investigação de cenário, definição de estratégia e estruturação do ambiente. A previsão é de que o relatório final do PEDEAG 4 seja apresentado em seis meses.

Primeiras oficinas

Dia 23/06/2023

Cadeia Produtiva: Avicultura de Corte e Postura

Município: Santa Maria de Jetibá

Horário: 08h30

Local: Auditório da Nater Coop

Endereço: Rua Francisco Schwartz, 88 – Centro

Cadeia Produtiva: Gengibre

Município: Santa Leopoldina

Horário: 14h

Local: Auditório Ana Maria Ropke da Silva – CRAS

Endereço: Rua Cabo Milton, nº 111 – Centro

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Priscila Contarini /Rafael Gomes

(27) 3636-3700/ (27) 99645-4694/ (27) 99785-7697

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES