Governo do Estado inaugura praça e novo Portal de São José do Calçado

O Governo do Estado inaugurou, neste sábado (07), a obra de reforma da Praça José Dultra Nicácio, no município de São José do Calçado, na microrregião Caparaó. Localizada no Centro, a praça ganhou uma calçada com mais de 200 metros de extensão em blocos de concreto, permitindo que a população pratique caminhada e corrida no local, além de quadra poliesportiva com alambrado. Foram investidos R$ 620 mil com recursos provenientes do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

O governador Renato Casagrande esteve na cidade para a inauguração da praça e do Portal da Cidade. “É sempre uma alegria retornar a São José do Calçado. Hoje para inaugurar esse lindo pórtico na entrada da cidade e também a praça atrás da Igreja Católica, onde os moradores e turistas terão um maravilhoso espaço de lazer. Assim, o Governo do Estado vai cuidando das pessoas, sempre em parceria com os municípios. Aqui em Calçado temos ótimas parcerias com o prefeito Cuíca”, afirmou.

O espaço também dispõe de espaço com playground onde foram instalados três balanços, “Casa Tarzan”, três gangorras e escorregador. A praça conta ainda com uma academia popular ao ar livre para realização de atividades físicas de baixo impacto, dotada dos seguintes aparelhos: giro vertical duplo, esquiador, twist triplo e simulador de cavalgada.

Foi realizado o plantio de grama e de árvores ornamentais que compõem o paisagismo da praça, que ganhou também pergolado em madeira, 10 lixeiras com o cesto de madeira e estrutura de ferro, 30 bancos com encosto e assento de madeira e estrutura de ferro, e 12 bancos de concreto aparente com tampo que funcionam como mesa de jogos.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou a importância das praças nas cidades para proporcionar melhoria na qualidade de vida da população. “São José do Calçado ganha um belo equipamento público que concilia espaços para prática esportiva, lazer, contemplação da natureza, com o paisagismo, e convívio social”, disse.

Aproximadamente 8 mil moradores da cidade são beneficiados com a obra, realizada pela administração municipal, com os recursos repassados pelo Governo do Estado. “A transferência direta de recursos, sem burocracia, do Fundo Cidades para os Fundos Municipais de Investimento, tem favorecido o desenvolvimento integrado do nosso Espírito Santo”, ressaltou a secretária.

Em São José do Calçado, juntamente com a reforma da Praça José Dultra Nicácio, o Governo do Estado tem investimentos na ordem de R$ 13 milhões somente com recursos do Fundo Cidades. Está sendo realizada a reforma das praças Waldir José Souza e Alfredo Lobo; a pavimentação de 18 ruas; pavimentação da Estrada do Recreio; construção de Parque Industrial na Estrada do Recreio; reforma do Parque de Exposições Divinéia; e a elaboração de Carteira de Projetos Estruturantes do município.

