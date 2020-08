Governo do Estado inaugura obras e autoriza reforma de escola em Rio Novo do Sul nesta quinta (06)

.

O Governo do Estado vai realizar a entrega das obras de contenção rochosa do bairro Santo Antônio e do calçamento rural de diversas localidades no município de Rio Novo do Sul. A solenidade virtual acontece nesta quinta-feira (06), às 15h30, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Na ocasião, também será assinada a Ordem de Serviço para reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Virgínia Nova.

Serviço:

Cerimônia virtual de inauguração e ordem de serviço em Rio Novo do Sul

Data: 06/08 (quinta-feira)

Horário: 15h30

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado (http://linktr.ee/GovernoES) e do governador Renato Casagrande (http://abre.ai/YouTubeRenatoCasagrande)

