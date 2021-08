Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos para Águia Branca

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã deste sábado (07), no município de Águia Branca, para o anúncio de obras de pavimentação, drenagem, calçamento rural, reforma de escola, infraestrutura esportiva e também nos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Casagrande também fez a entrega do novo pórtico na entrada da cidade. São mais de R$ 11 milhões em investimentos do Governo do Estado no município, que conta agora com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

“Estamos com obras em todos os municípios do Estado, pois somente com trabalho e investimento podemos mudar a vida das pessoas e realizar sonhos. O SAMU para Todos é um sonho que estamos realizando. Estamos quase com 100% de cobertura. Aqui em Águia Branca anunciamos importantes obras como de saneamento, que traz mais saúde e qualidade de vida aos moradores. Quando investimos em drenagem e pavimentação a gente embeleza aquela localidade, trazendo mais desenvolvimento. Assim vamos construindo um Espírito Santo cada dia mais forte, desenvolvido e justo. Transformando também a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Quem chega à Águia Branca ou está de passagem pela entrada do município, agora tem a oportunidade de vislumbrar um imponente pórtico localizado na Rodovia Henrique Santana, na ES-080, KM 209.

O monumento foi construído em estrutura metálica, com 4.065,60 metros de pavimentação asfáltica, 66,16 metros de rede de drenagem com corpos BSTC, 146,45 metros de sarjeta de concreto, 143,03 toneladas de massa asfáltica (CBUQ), 453,56 metros de meio fio, 3.682,89 quilos de estrutura metálica da cobertura, 89,25 metros de telhas galvalume, 20,29 metros de Chapa de ACM do acabamento lateral do Pórtico, 81,38 metros de cerâmica de revestimento das colunas do Pórtico, 89,25 metros de forro PVC sob telhado, 78,80 metros de sinalização horizontal, 292,48 metros de grama, 17,60 metros de totens e instalação elétrica completa. A obra recebeu um investimento de R$ 921.186,98.

“Um pórtico na entrada da cidade a deixa mais atrativa, serve para identificação do município de Águia Branca, chamando atenção para os milhares de carros que passam pela rodovia todos os dias, além de divulgar o nome do município e dar mais visibilidade e possibilidade de visitação às nossas inúmeras belezas naturais e preservadas”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foram entregues à população de Águia Branca a pavimentação, drenagem e o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em ruas e avenidas do Loteamento Mirante dos Pontões no município, que foi adquirido em parceria com o Governo do Estado para a construção de casas populares. Uma pequena parcela do loteamento recebeu infraestrutura básica executada com recursos próprios e uma parte foi executada com recursos de convênio com o Governo do Estado. Foram investidos R$ 1.821.231,61 em benefício da população.

“Sabemos da importância das obras neste loteamento, pois é sinônimo de qualidade de vida e saúde para a população que irá residir no local, principalmente para as famílias mais carentes, que se beneficiarão com moradia digna”, disse Marcus Vicente.

O governador Renato Casagrande também assinou convênio com a Prefeitura de Águia Branca para novas obras de pavimentação e drenagem no município. Diversas ruas receberão pavimentação, no valor total de R$ 3.949.237,39. As ruas contempladas são: Ruas Projetadas 16, 20, 21, 22 e 23; parte das Ruas Projetadas 01, 09 e 19; sistema de drenagem da Rua Projetada 22 e parte das Ruas Projetadas 01 e 16; sistema de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água tratada das Ruas Projetada 22 e 23, e parte das Ruas Projetadas 01 e 16, localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões, em Águia Branca.

Durante a solenidade, também foi anunciado o repasse para as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Córrego do Café, na zona rural do município. Além da reforma de vários espaços, a intervenção contemplará a construção de mais quatro salas de aula, pátio coberto, banheiro feminino e masculino e área de circulação. O investimento previsto é de R$ 1.751.354,61.

Obras de saneamento

O Governo do Espírito Santo vai realizar investimentos para ampliar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Águia Branca. O edital de concorrência pública para contratar as empresas que vão executar as obras foi publicado no último dia 29 de julho pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

No sistema de abastecimento de água, será feita a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), além da implantação de uma unidade de tratamento de resíduos, a substituição de bombas e o redimensionamento da rede de distribuição de água. Nas obras do sistema de esgotamento sanitário, serão instalados rede coletora, elevatórias de esgoto bruto, interceptores e realizadas ligações prediais. Os dois empreendimentos vão promover importantes melhorias na prestação de serviços para mais de 5.850 cidadãos aguiabranquenses, que residem nos bairros Centro, Cristo Rei e João Paulo II.

O presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), destaca que o Espírito Santo está avançando rapidamente e vai dar acesso aos serviços de saneamento à população capixaba antes do prazo previsto pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que é de até 2033. “O Governo Casagrande manteve os investimentos em saneamento, mesmo enfrentando uma pandemia. O acesso das pessoas à água e ao serviço de coleta e tratamento de esgoto é prioridade, porque reflete na melhoria da saúde e da qualidade de vida. Essas obras vão gerar prosperidade para os moradores, o desenvolvimento da economia local e a preservação do meio ambiente. A cidade vai receber o que há de melhor,” comentou.

Calçamento rural

O município de Águia Branca vai receber mais de R$ 2.131.672,00 em investimentos para melhoria da infraestrutura rural. Foi assinada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) a ordem de fornecimento de 32.200,00 metros quadrados de blocos tipo holandês e 11.040,00 metros de meio-fio para a realização das obras do Programa Calçamento Rural.

“A cada dia, a cada ordem de serviço do Programa Calçamento Rural, vamos tornando nosso Estado cada vez melhor, ampliando a infraestrutura rural para seguirmos conectando os distritos e comunidades às sedes dos municípios e ao restante do Espírito Santo”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.

O subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, ressalta que já foram entregues mais de R$ 20 milhões em investimentos para 149 comunidades. “Mais de 40 municípios do Estado já foram beneficiados com o Programa Calçamento Rural, milhares de famílias agora podem ir e vir sem lama ou poeira. Isso é resultado de um trabalho sério e comprometido com a qualidade de vida da população rural”, lembrou.

Infraestrutura esportiva

Na área de esportes, o governador Renato Casagrande assinou o protocolo de intenção da construção de um espaço esportivo no Centro de Águia Branca. O equipamento ocupará 30 x 18 metros quadrados e será coberto, contemplando a prática de modalidades como basquete, futebol de salão e vôlei, em um investimento de R$ 567.099,47 realizado em parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Além do espaço esportivo, a Prefeitura de Águia Branca recebeu, por meio de convênio com a Sesport, com recursos oriundos de emenda parlamentar, quatro tratores cortadores de grama para serem utilizados em campos de futebol. Um investimento de R$ 70.447,36 (sendo R$ 447,36 de contrapartida do Município). Com as duas ações, serão R$ 637.546,83 destinados à Águia Branca na área do esporte.

“A Sesport tem percorrido o Estado, de norte a sul, e anunciando a construção de uma série de equipamentos, como espaços esportivos e quadras. Serão 43 no total, em um investimento de R$ 66 milhões. Depois de tudo o que passamos, com o auge da pandemia, queremos proporcionar para as cidades e as comunidades qualidade para o retorno das atividades físicas e do lazer. Por isso, além das obras, estamos realizando entregas como a desses tratores, levando toda a infraestrutura necessária para a prática do esporte”, comentou o subsecretário para Assuntos Administrativos da pasta, Lindomar Gomes, que esteve presente no evento.

SAMU para Todos

Durante a solenidade, foi anunciada também a operacionalização do SAMU 192 em mais 14 municípios do Estado. Nessa nova ampliação, serão contempladas as cidades que fazem parte do CIM Noroeste da região Central/Norte de Saúde, são elas: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.

A ação faz parte do programa estadual SAMU para Todos, que tem como objetivo garantir assistência pré-hospitalar móvel de urgência para 100% da população capixaba. Atualmente, o serviço está presente em 71 municípios do Estado, o que representa uma cobertura populacional de 96,76%.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, lembrou a importância da ampliação do SAMU 192 em todo território capixaba. “O programa SAMU para Todos é muito importante e tem o objetivo de garantir assistência móvel de urgência e emergência para 100% dos capixabas. A marca de mais de 96% que estamos avançando hoje, mostra que estamos fazendo um bom trabalho em busca de proporcionar o melhor dos serviços da Saúde à sociedade”, declarou.

Para a realização desse projeto o Governo do Estado está custeando 60% dos gastos, o que representa mais de R$ 5,2 milhões anuais. Os outros 40% são de responsabilidade dos municípios.

O Programa SAMU para Todos foi criado em dezembro de 2019 e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao SAMU 192, fortalecendo a estratégia de regionalização e municipalização do Sistema Único de Saúde (SUS) com a ampliação da governança e coparticipação tripartite (governos federal, estadual e municipal) na expansão para todo o território do Espírito Santo.

Em menos de dois anos de funcionamento, o programa aumentou a cobertura do serviço de 22 municípios (57,31% da população) para 71 municípios capixabas, atingindo 96,76% da população, um aumento de cobertura de 2.329.469 para 3.932.762 habitantes.

