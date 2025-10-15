Estadual
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre o Rio da Prata e da pavimentação de ruas do município. Casagrande também autorizou a publicação do edital da pavimentação da Rodovia ES-080, que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa, além de repasses para construção de duas novas unidades de ensino, implantação de calçamento rural em comunidades do interior e a reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde.
“Estamos investindo forte aqui em Santa Leopoldina, a exemplo do que fazemos nos demais municípios capixabas. É muito bom ver ações em tantas áreas, como na Educação, ainda mais em uma data tão especial, quando celebramos o dia de professores e professoras, a quem rendemos nossa homenagem. A pavimentação da ES-080 é mais um investimento robusto e espero vê-la toda pavimentada logo mais. As obras de calçamento rural têm um valor mais baixo, porém, quem será beneficiado certamente está tão feliz quanto quem vive perto da rodovia”, afirmou o governador.
Com investimento de R$ 1,97 milhão, a ponte sobre o Rio da Prata tem 20 metros de extensão e foi construída pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A estrutura vai trazer mais conforto, segurança e agilidade no escoamento da produção para quem passa pela ES-080. A obra foi entregue antes do prazo, que era março de 2026. A nova ponte possui passagem de pedestre com proteção de guarda-corpo, defensas metálicas e duas faixas de rolamento, sendo uma em cada sentido.
Outra ação muito aguardada pelos leopoldinenses foi a autorização para publicação do edital para obras de pavimentação da Rodovia ES-080, no trecho que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. Com custo estimado em R$ 133 milhões, a rodovia com mais de 20 quilômetros de extensão vai receber pavimentação em blocos de concreto intertravados, além de outros serviços complementares.
Ainda em Santa Leopoldina, o governador Renato Casagrande inaugurou a pavimentação asfáltica de diversas ruas do município, sendo a maioria no perímetro urbano da cidade que faz parte da malha rodoviária da ES-080. Os serviços de manutenção preventiva do pavimento foram feitos com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) e contemplaram um trecho de 4,5 quilômetros de extensão, com investimento da ordem de R$ 2,4 milhões.
“Esse é um sonho das comunidades que já começa a se tornar realidade. A ponte vai trazer muito mais facilidade para quem trafega pela Rodovia ES-080. A comunidade de Rio da Prata desejava ver essa ponte duplicada com uma passagem segura para pedestres e ciclistas. A estrutura anterior permitia a passagem de apenas um veículo por vez”, comentou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.
Também foram inauguradas as obras de recuperação do calçamento e drenagem da Rua César Muller, no Centro de Santa Leopoldina. A obra foi executada pela administração municipal com recursos repassados pela gestão estadual por meio do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG).
Foram executados aproximadamente 83 metros lineares de pavimentação em blocos pré-moldados de concreto tipo PAVI-S, resistentes à compressão, e recuperados 368,00 metros quadrados de meio-fio de concreto pré-moldado. Na implantação do sistema de drenagem foram utilizados vários materiais, entre grelha simples com requadro, caixa boca de lobo e berço de concreto ciclópico, além de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) e sarjeta.
Toda a água captada pelo sistema de drenagem pluvial será direcionada para o Rio Santa Maria da Vitória, reduzindo risco de alagamento na Rua César Muller, que sofreu com inundações na década de 1960 e também em 2013. A via dá acesso a duas escolas: a municipal Ilma Nascimento Dias e a estadual Alice Holzmeister.
“Com a recuperação do calçamento facilitaremos a circulação de veículos e pedestres. Outro trabalho importante foi a implantação de rede de drenagem, que evitará alagamentos. Sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, o Governo do Trabalho trabalha em parceria com os municípios para estimular o desenvolvimento regional”, avaliou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.
Mais investimentos
O governador do Estado autorizou a construção de duas novas unidades de ensino, que vão ampliar a oferta da Educação Infantil na Rede Municipal, com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes).
Será construído o Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (CEMEIEF) Rio das Pedras, que permitirá a ampliação do atendimento de 21 para aproximadamente 110 estudantes, com vagas em creche, pré-escola e anos iniciais do Ensino Fundamental. Com investimento de R$ 3,5 milhões, a nova unidade também possibilitará a oferta de educação em tempo integral, em consonância com as metas do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação.
Casagrande também autorizou a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) São Judas Tadeu, que contará com repasse estadual de aproximadamente R$ 1 milhão. O projeto prevê a edificação de três salas de aula, berçário com fraldário, espaços administrativos e áreas de recreação, totalizando 50 vagas para crianças da Rede Pública Municipal.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância dos investimentos e reforçou que o trabalho do governo visa apoiar os municípios para que todas as crianças tenham acesso à educação de tempo integral, contribuindo para o desenvolvimento desde os primeiros anos. “Estamos avançando na ampliação do acesso à Educação Infantil e garantindo mais qualidade no atendimento. Essas unidades vão oferecer às crianças condições adequadas para aprender, brincar e se desenvolver”, declarou.
Durante a agenda, o governador autorizou a Ordem de Fornecimento de materiais para a execução de quatro obras de calçamento rural no município de Santa Leopoldina, com fornecimento de blocos de concreto e meios-fios pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). As obras serão realizadas pela Prefeitura Municipal, beneficiando comunidades do interior e promovendo mais qualidade de vida para os moradores.
As localidades contempladas são Rio das Pedras (Morro Valtinho Ponath), Regência, Tirol e Caramuru (Ladeira do Honório Schaffelen). Juntas, as doações somam cerca de R$ 968,9 mil em investimentos, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura rural e o fortalecimento das economias locais.
“São ações que garantem dignidade, mobilidade e desenvolvimento para quem vive no campo. Quando investimos em infraestrutura rural, estamos criando condições para o escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia local e melhorando a vida das famílias. A parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras tem sido essencial para levar mais qualidade e segurança às comunidades do interior”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli Bergoli.
As doações fazem parte do Programa de Calçamento Rural, coordenado pela Seag, que tem transformado a realidade de centenas de comunidades em todo o Espírito Santo. O programa prioriza a pavimentação de estradas utilizadas para o transporte da produção agrícola, melhorando o acesso a escolas, postos de saúde e centros urbanos.
A visita à cidade de Santa Leopoldina também contou com a assinatura de repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10, da Secretaria da Saúde (Sesa). Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo.
No primeiro ciclo do Plano APS +10, foram autorizadas a construção de 108 UBS’s em 52 municípios, totalizando um investimento de R$ 270 milhões. Santa Leopoldina está contemplada com a construção de uma nova UBS em Caramuru, com repasse de R$ 2,15 milhões.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
