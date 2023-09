Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Ecoporanga

O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (21), as obras de reconstrução da Praça São Pedro, no distrito de Imburana, município de Ecoporanga, na microrregião Noroeste. Também foi autorizado o início das obras de reforma de quadra escolar e de implantação de rodovia no trecho entre o Parque de Exposição e a BR-342. Ao todo, são mais de R$ 4 milhões em investimentos do Governo do Estado.

Com investimento de R$ 3,7 milhões, o trecho da rodovia que liga o Parque de Exposição à rodovia BR-342, vai receber implantação de pavimentação asfáltica. A nova obra conta com 13.160 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 2.138 metros de meio-fio, 840 metros de sarjeta, 30 metros de descida d’agua, 2.820 metros quadrados de passeio em concreto com ladrilho hidráulico, 310 tachões reflexivos e 1.045 metros quadrados de sinalização horizontal.

“O Governo do Estado está realizando várias entregas importantes para a população de Ecoporanga. A implementação da rodovia neste trecho, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social desta região”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, representou o governador Renato Casagrande na solenidade, que teve a presença do prefeito Elias Dal’Col e lideranças da região. “Estamos trabalhando para que o Estado cresça de forma integrada, investindo em todos os municípios capixabas e realizando cada vez mais entregas à nossa população”, destacou.

Na área da Educação, foi assinada a Ordem de Serviço para reforma da quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Professora Benedita Monteiro. Serão repassados R$ 268 mil ao Município para execução da obra, que conta com recursos do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), da Secretaria da Educação (Sedu).

A reforma visa a reparar os danos decorrentes da utilização da edificação e do envelhecimento natural, além da implantação de melhorias que propiciem mais conforto e segurança aos usuários. Será feita a recuperação da estrutura metálica existente, além da instalação de novo piso, revestimentos, reparos na cobertura, construção de mureta e implantação de alambrado no entorno do prédio. Também serão implantados novos equipamentos esportivos para a prática de diversas modalidades.

Inauguração

Durante a agenda, foi inaugurada a reconstrução da Praça São Pedro, com investimento de R$ 683 mil. As intervenções contemplaram a instalação de 510 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 408 metros de meio-fio, 294 metros quadrados de calçada cidadã, 50 bancos de concreto com assento em granito, lixeiras, 387 metros quadrados de quadra de areia, 101 metros quadrados de playground e 16 postes de iluminação.

“Essa praça, é uma praça que estava precisando passar por uma revitalização para entrar nos padrões das novas praças que temos construído. Ela conta com playground, quadra de areia, calçada cidadã, tudo para que os moradores possam desfrutar de um bom espaço de lazer”, afirmou o secretário Marcus Vicente.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEG

Claudia Feliz

(27) 3636-1118 / 99507- 4071

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Fernanda Magalhães

(27) 99661-7588

Fonte: GOVERNO ES