Governo do Estado inaugura obras do Viaduto Dona Rosa em Cariacica

Uma das maiores obras de mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória foi entregue à população capixaba nesta quarta-feira (26): o Viaduto Rosa de Angeli Bazelate – Dona Rosa, construído sobre a Avenida Mário Gurgel, em Cariacica. A estrutura possui 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central. As obras foram executadas pela Prefeitura com recursos repassados pelo Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades.

“Esse viaduto melhora a mobilidade de toda Região Metropolitana, facilitando a vida dos comerciantes de um dos maiores polos comerciais do Estado. Estamos transformando a vida da população com trabalho. É só olhar Cariacica antes e o que é hoje. O trabalho produziu não apenas esse viaduto, mas também obras de saneamento básico, drenagem e pavimentação de diversas ruas, a nova Avenida América, a nova Orla, o Mercado Municipal, entre tantos outros investimentos”, pontuou o governador.

Casagrande destacou ainda a parceria com o município, a exemplo do que ocorre nas demais cidades em todo o Espírito Santo. “A Prefeitura pediu a parceria para fazer a obra do Trevo de Alto Lage e seremos parceiros. Tudo o que me foi pedido, nós acolhemos. Quero continuar governando esse Estado de forma justa e transformando esses municípios como tenho feito aqui com o prefeito Euclério Sampaio, mudando Cariacica. Quando o Governo vai bem e conquista resultados, é preciso dar continuidade nas políticas públicas”, completou.

Com investimento de R$ 32 milhões, o Viaduto Dona Rosa tem aproximadamente 700 metros de extensão sobre a Avenida Mário Gurgel, contendo quatro muros de escama de concreto armado em solo reforçado, abrangendo uma área total de 3.350,90 metros quadrados, com alturas de quatro a oito metros de altura. A pavimentação foi feita com material betuminoso e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que resulta em uma superfície de rodagem de alta qualidade, e contemplou o viaduto e as vias laterais da avenida.

A obra também inclui sistema de drenagem, paisagismo com plantio de grama em placas, construção de ciclovia com guarda corpo metálico, sinalização horizontal, vertical e semafórica, instalação de postes metálicos e um total de 101 luminárias de LED. Cerca de 120 mil veículos trafegam no trecho da Avenida Mário Gurgel (parte municipalizada da BR-262) diariamente. Desse total, quase 20 mil veículos acessam a Avenida Expedito Garcia, principal via do bairro Campo Grande, de acordo com a Prefeitura Municipal.

“A construção do viaduto dará maior fluidez ao trânsito do local. A obra eliminará a paralisação do fluxo de veículos que trafegam na avenida para acessar o bairro Campo Grande. Também facilitará a interligação com o bairro Rio Branco, que fica localizado na outra margem da Avenida Mário Gurgel. Esse é um investimento que valoriza a cidade de Cariacica, proporcionando mais qualidade de vida à sua população e um trânsito mais seguro”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Para Cariacica, somente com recursos do Fundo Cidades, o Governo do Estado já repassou R$ 103,4 milhões, aplicados na elaboração de projetos e execução de obras, sendo em boa parte para a prevenção e mitigação dos efeitos causados por eventos climáticos.

