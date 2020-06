Governo do Estado inaugura obras de regularização e recapeamento de ruas em São Roque do Canaã

.

As obras de regularização e recapeamento asfáltico de diversas ruas no município de São Roque do Canaã foram inauguradas pelo Governo do Estado, nesta segunda-feira (15), em uma cerimônia virtual transmitida ao vivo pelas redes sociais. O investimento total foi de R$ 1.493.594,05, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

A cerimônia contou com a participação do Governador do Estado, Renato Casagrande, que lembrou da importância da continuidade das obras pelo Governo do Estado, mesmo atravessando um período de crise: “Estamos buscando não paralisar nenhuma obra iniciada, pois sabemos do prejuízo para os cofres públicos e para a sociedade quando se interrompe. Obras de pavimentação, como no caso da que estamos entregando em São Roque do Canaã, são fundamentais, pois melhoram a qualidade de vida, embelezam e ajudam no desenvolvimento”, disse.

Foram beneficiadas com pavimentação asfáltica as ruas Antônio Gil Velozo, Idelfonso Roldi, Severino Simonassi e Ricardo Gonzales. A rua João Guerrini recebeu pavimentação com blocos e drenagem. “São cinco ruas importantes em São Roque e após as obras, permitem o deslocamento com fluidez, dão mais acessibilidade, proporcionado desenvolvimento à comunidade e melhor qualidade de vida aos moradores”, destacou o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, também presente na transmissão.

A solenidade virtual contou ainda com as presenças da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, e do prefeito de São Roque do Canaã, Rubens Casotti.

Detalhamento das obras

O convênio que recuperou a pavimentação da Rua Antônio Gil Velozo teve investimento de R$ 196.879,18. A obra tem 4.958,24 m² de pavimentação asfáltica, 100,35 m² de faixa elevada em bloco pré-moldado de concreto e 100,35 m² de sinalização horizontal. Já na Rua Idelfonso Roldi foram investidos R$ 324.495,38 para execução de 7.118,40 m² de pavimentação asfáltica, 84 m² de faixa elevada em bloco pré-moldado de concreto e 179,28 m² de sinalização horizontal.

Na Rua João Guerrini, foi realizada a pavimentação com blocos e drenagem com investimento de R$ 146.504,74. A obra conta com 161 metros de drenagem em tubos de concreto com diâmetro de 60 cm, 768,60 m² de pavimentação em blocos pré-moldados de concreto e 356 metros de meio-fio. Outra via beneficiada foi a Rua Severino Simonassi. Foram investidos R$ 477.862,76 em 11.940 m² de pavimentação asfáltica, 132 m² de faixa elevada em bloco pré-moldado de concreto e 274,80 m² de sinalização horizontal.

Foram investidos, ainda, R$ 347.851,99 em recapeamento da Rua Ricardo Gonzales, com 8.582 m² de pavimentação asfáltica; 84 m² de faixa elevada em bloco pré-moldado de concreto e 331,36 m² de sinalização horizontal.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Karolina Gazoni

Tel.: (27) 3636-5002/ 99982-8559

E-mail: [email protected]/ [email protected]