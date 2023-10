Governo do Estado inaugura obras de infraestrutura em Cariacica

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na noite dessa sexta-feira (06), as obras de drenagem e pavimentação de vias no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Com investimento de R$ 6 milhões, em parceria com o Município, um total de dez ruas do bairro receberam melhorias e ampliação da rede de drenagem, além de novo pavimento e acessibilidade das calçadas. A solenidade de inauguração teve a presença do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, e da secretária estadual de Mulher, Jacqueline Moraes.

“Temos inúmeras obras de infraestrutura no município, melhorando a qualidade de vida da população cariaciquense. Aqui em Novo Horizonte estamos entregando essas vias renovadas, com rede de drenagem para mitigar os efeitos das chuvas e também pavimentadas para tirar a poeira da vida das pessoas. Assim vamos seguindo cuidando de Cariacica em parceria com a Prefeitura”, afirmou o governador Casagrande.

As obras de infraestrutura contemplaram as ruas Copo de Leite, da Alegria, Evangélica, Alfredo Chaves, Ecoporanga, Rio Branco, das Gaivotas, dos Comerciantes, Treze de Maio e da Liberdade, beneficiando cerca de três mil moradores. As intervenções foram realizadas por meio de convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e a Prefeitura de Cariacica.

As melhorias do bairro Novo Horizonte incluem 14.982 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 22 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 4.512 metros de meio fio, 2.333 metros de drenagem, 268 caixas ralo, 41 poços de visita, 5.960 metros quadrados de passeio em concreto com tela de aço, 330 metros de rampa de pedestres acessíveis e 952 mil metros quadrados de sinalização horizontal.

“É uma satisfação poder proporcionar esse momento para tantas famílias, com uma obra que traz segurança e qualidade de vida. Para muitos, pode até ser uma obra simples, mas quem vive aqui sabe a importância das melhorias das ruas. Quero agradecer a confiança de todos, porque é assim que trabalhamos, pensando no próximo, visando à melhora da condição de vida das pessoas e planejando um Espírito Santo para o futuro”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

