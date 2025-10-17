Governo do Estado inaugura obras de infraestrutura e anuncia novos investimentos em Marataízes

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (16), no município de Marataízes para a inauguração da primeira etapa das obras de infraestrutura urbana no bairro Esplanada II e a assinatura do convênio para execução da segunda etapa das intervenções, que também contemplarão os bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde. Durante a agenda, Casagrande visitou obras em andamentos e anunciou repasses de recursos para investimentos nas áreas da Educação e Saúde.

“A cidade de Marataízes está passando por uma verdadeira transformação nos últimos anos. A nova orla da Praia Central com parque linear, a urbanização da Lagoa do Meio e hoje com a inauguração de diversas ruas do bairro Esplanada são alguns exemplos. Quando um governo tem entrega, sempre haverá mais pedidos, ainda que tenhamos feito muito. Fomos na Lagoa Funda e existe uma demanda da população por melhorias nas ruas. Já assinamos hoje a pavimentação de ruas em mais bairros”, pontuou o governador.

Casagrande lembrou que o Espírito Santo é o estado com mais investimentos em infraestrutura em relação à receita corrente líquida. “São ações como estas que estamos fazendo em Marataízes que mudam a vida dos moradores e dos turistas que vêm visitar a nossa ‘pérola do sul’”, reforçou.

A primeira etapa da obra contempla as Ruas do Cristal, das Pérolas, dos Brilhantes, Ágata, Diamante, Safira, Esmeralda e Topázio, no bairro Esplanada II, com investimento de R$ 8,3 milhões. Os serviços incluem 13.432 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 6.651 metros quadrados de calçada cidadã, 4.517 metros de meio-fio e 1.384 metros de drenagem. As intervenções beneficiam diretamente 38.883 habitantes e marcam um importante avanço na mobilidade e qualidade de vida da população local.

Durante a solenidade, também foi firmado o convênio para a segunda etapa das obras de infraestrutura urbana, que alcançará novas ruas dos bairros Esplanada II, Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde, com investimento de R$ 13,9 milhões. Essa nova fase prevê 22.011 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 10.817 metros quadrados de calçada cidadã, 7.721 metros de meio-fio e 3.500 metros de drenagem, ampliando o alcance das melhorias já iniciadas no município.

“Hoje é um dia de celebrar conquistas e olhar para o futuro com esperança. As obras que inauguramos e os novos investimentos que anunciamos representam mais do que infraestrutura — representam dignidade, segurança e mobilidade para a população. Agradeço ao governador Renato Casagrande pela confiança e pelo trabalho incansável em garantir que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do Espírito Santo. Juntos, estamos transformando realidades e construindo cidades mais humanas e acolhedoras”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Ainda no município, o governador Casagrande assinou o repasse de recursos para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, no valor de R$ 5 milhões, além de mais de R$ 1 milhão que serão destinados à aquisição de mobiliário escolar, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes). A intervenção vai possibilitar a criação de cerca de 300 novas vagas na unidade, entre creche e pré-escola.

“O repasse para Marataízes representa mais um passo nesse compromisso, possibilitando a criação de novas vagas e a melhoria da infraestrutura das unidades de ensino. É um investimento que reforça nosso objetivo de oferecer uma educação pública de qualidade, com espaços adequados e acolhedores para nossas crianças”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

A visita à cidade de Marataízes contou com a assinatura de repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo.

No primeiro ciclo do Plano APS +10, foram autorizadas a construção de 108 UBS’s em 52 municípios, totalizando um investimento de R$ 270 milhões. Marataízes está contemplada com a construção de uma nova UBS em Praia dos Cações, com repasse de R$ 2,15 milhões.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES