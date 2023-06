Governo do Estado inaugura obras de calçamento rural e novo Creas de Itarana

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (23), as obras de calçamento rural na comunidade de Baixo Sossego (Rizzi) e na comunidade de Pedra Alegre, no município de Itarana, na microrregião Central Serrana. Também foi inaugurado o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da entrega de novos equipamentos esportivos. Casagrande anunciou a construção de escola e quadra poliesportiva na comunidade de Barra Encoberta.

Durante a agenda oficial, o governador fez uma visita às obras de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho que liga o entroncamento da via até a comunidade de Alta Jatibocas. “Os moradores de Itarana e da comunidade de Alto Jatibocas pediam a pavimentação dessa rodovia há décadas e nós estamos realizando. Essa obra vai ajudar muito aos agricultores, além de valorizar toda a região. Hoje você já percebe a diferença na comunidade que está muito mais bonita e charmosa com as ruas calçadas. Além disso, estamos inaugurando um Creas e também as academias populares”, disse Casagrande.

Formado por vales e montanhas, o município de Itarana está localizado na Região dos Imigrantes, devido ao fato de a cidade ter recebido imigrantes italianos e alemães. Além do forte contexto histórico e religioso, a região é ponto de encontro dos amantes de esportes de aventuras e se destaca pelo desenvolvimento da agroindústria familiar.

As obras inauguradas nas comunidades de Baixo Sossego (Rizzi) e na comunidade de Pedra Alegre, com mais de quatro quilômetros de extensão, vão dinamizar o turismo local, além de facilitar o escoamento de toda a produção agrícola da região. Foram investidos R$ 1,5 milhão pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal, responsável pelo assentamento dos blocos.

Na ocasião, foi anunciado o início das obras de calçamento rural na comunidade de Santa Helena, num trecho com três quilômetros de extensão. “Investir em infraestrutura rural é gerar oportunidades. A pavimentação dessas comunidades e vias rurais beneficia a agricultura e o turismo rural de Itarana”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Já a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, estima que as intervenções devem beneficiar cerca de mil moradores da região, que devem deixar de sofrer os transtornos causados pela lama nos períodos de chuva, e pela poeira, em dias de sol. “Com o Fundo Cidades, estamos investindo em todas as regiões capixabas, seja com o apoio à elaboração de projetos, seja na realização de obras, fazendo com que nosso Estado cresça de forma equilibrada”, acrescentou.

Na área da política social, o Governo do Estado segue fortalecendo as parcerias com os municípios, com objetivo de tornar a rede socioassistencial do Espírito Santo cada vez melhor. Com investimento de R$ 898 mil, o novo Creas de Itarana ofertará serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, reforça que os investimentos do Governo do Estado estão ampliando a rede física socioassistencial de um modo nunca visto pelos capixabas. “Essa entrega que orgulhosamente fazemos aqui em Itarana é fruto de um trabalho constante, conduzido pela visão do nosso governador, que foi e continuará sendo replicado pelos municípios em todo Espírito Santo”, completou.

Ainda em Itarana, o governador Renato Casagrande inaugurou a revitalização do campo Bom de Bola localizado no Estádio Municipal Domingos André Coan, na Sede. Além disso, com o objetivo de viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física em espaços públicos, foram inauguradas também na área do Estádio Municipal uma Academia Popular e uma Academia Calistênica (multiexercitador). Uma outra Academia Popular e outra Academia Calistênica foram inauguradas no bairro Santa Terezinha. O investimento total nas ações foi de R$ 534 mil.

Cada Academia Popular é composta por esqui triplo, rotação vertical com duplo diagonal, pressão de pernas triplo, três simuladores de escada triplo, peitoral com puxador articulação superior, simulador de cavalgada individual e simulador de caminhada triplo. Já a Academia Calistênica contém barra horizontal, barra fixa curvada, dorsal e abdominal, barra paralela, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, escada horizontal, espaldar e pranchas abdominais em madeira de lei.

“Estamos passando pelo período de maior investimento em esportes da história do nosso Estado, graças ao governador Renato Casagrande, que valoriza o esporte. Estamos realizando entregas de revitalizações de campos em todo o território capixaba. São mais de cem obras desse tipo. E também estamos doando academias aos municípios, incentivando a prática do esporte para todas as idades”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na Educação, o governador assinou a Ordem de Serviço para construção de escola e quadra poliesportiva na comunidade de Barra Encoberta. O Governo do Estado vai repassar R$ 3,39 milhões ao Município para a execução das obras. A unidade escolar contará com seis salas de aula, salas administrativas e pedagógicas, fraldário/lactário, minibiblioteca, cozinha, refeitório, entre outros ambientes escolares, além da quadra poliesportiva. A intervenção possibilitará a oferta de 20 vagas de pré-escola e 40 do Fundamental I, totalizando 60 novas vagas na rede pública municipal.

Estiveram presentes o prefeito de Itarana, Vander Patrício; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado federal Paulo Foletto; os deputados estaduais Adilson Espindula, Denninho Silva, Janete de Sá e Dary Pagung; os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação) e Marcus Vicente (Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano); além de prefeitos da região, vereadores, secretários municipais e demais lideranças.

