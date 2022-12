Governo do Estado inaugura novo Creas em Marilândia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), inaugurou, na manhã desta terça-feira (27), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Marilândia. No espaço, são ofertados serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar as famílias e os indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.

Na proteção especial, há uma atuação de natureza protetiva destinada a atender os usuários que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados ou ameaçados. Alguns exemplos de violações são o abuso sexual, a violência física ou psicológica, e o abandono ou afastamento do convívio familiar, evidenciando o rompimento ou a fragilização desses vínculos.

Com o novo Creas, a qualidade dos serviços ofertados é fortalecida, tanto para as famílias e cidadãos marilandenses, quanto para os trabalhadores, já que a melhoria do ambiente profissional também impacta positivamente nos atendimentos. A nova unidade do Creas em Marilândia contou com um investimento estadual de R$ 1 milhão e integra a política de proteção social do Governo do Estado.

Ao todo, o Governo do Estado já investiu quase R$ 50 milhões no fortalecimento e ampliação da rede socioassistencial em 51 municípios capixabas. Esse recurso contempla obras de reforma e construção de mais 68 equipamentos.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, destacou os investimentos inéditos na proteção social no Estado. “É com muita alegria que estou aqui representando o Governo do Estado nessa entrega. A satisfação se deve à certeza de que esse novo espaço vai contribuir muito para a população de Marilândia”, pontuou.

“Todas as entregas que fizemos e que ainda iremos fazer se dão graças às parcerias com os municípios e o compromisso do governador Renato Casagrande com a proteção social. São os maiores investimentos na história da assistência social no Estado”, complementou Cyntia Grillo.

Também estiveram presentes na solenidade o prefeito de Marilândia, Augusto Astori (Gutim); o vice-prefeito Warley Arrivabeni; a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Gerciani Aparecida de Medeiros Giuberti; além de vereadores e moradores da região.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Samyra Ferreira

(27) 3636-6803

[email protected]

Fonte: Governo ES