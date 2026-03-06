Governo do Estado inaugura nova sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão

A Polícia Militar recebeu nessa quinta-feira (05) as novas instalações da sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão. A solenidade de inauguração foi realizada pelo Governo do Estado e contou com a participação de diversas autoridades civis e militares, entre elas o governador, Renato Casagrande, o vice-governador, Ricardo Ferraço e o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

A nova sede fica localizada na rodovia Laurindo Barbosa, a ES 341, no município de Pancas, sendo responsável ainda pelos de Alto Rio Novo, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte. A estrutura possui 110,85 metros quadrados de área construída e recebeu investimento de R$ 1,2 milhão.

A unidade conta com sala de videomonitoramento, sala de descanso, copa, recepção, sala de atendimento da Polícia Militar, antessala, depósito e vestiários, além de estacionamento com vagas para automóveis, motocicletas e bicicletário.

Na oportunidade da solenidade, o governador realizou a assinatura de vários investimentos para a região.

O coronel Caus salientou as várias melhorias recebidas pela Corporação. “A Polícia Militar virou um canteiro de obras de novas unidades. Isso leva ao nosso policial mais conforto e segurança. E melhor atendimento ao cidadão”, completou o comandante-geral.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES