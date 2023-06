Governo do Estado inaugura nova praça com campo de futebol na Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou da inauguração da nova praça Padre Jesimar Soares, no bairro Barcelona, município da Serra. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), foi de R$ 4,5 milhões.

Casagrande lembrou as diversas obras de infraestrutura em andamento no município. “Vamos inaugurar nos próximos meses o Contorno do Mestre Álvaro, a Abdo Saad o contorno de Jacaraípe e, muito em breve, o Complexo Viário de Carapina, que vai qualificar ainda mais essa região. Sempre digo que o dinheiro público bem aplicado faz as pessoas realizarem seus sonhos. Essa região – com a escola, e agora com a nova praça e o campo bom de bola revitalizado –, faz com que as pessoas se apropriem do espaço público, tenham mais orgulho e sejam mais felizes vivendo aqui. Quando o serviço público funciona bem, as pessoas se sentem respeitadas e são mais felizes e, por isso, aplicamos bem o dinheiro público”, disse.

A obra de implantação da praça conta com 52 postes de iluminação urbana, 23 Postes de aço cônico, 69 de luminária Led 150W, 62 spots balizadores LED de chão 12 W, 1.749,00 metros de meio-fio, bicicletário com 40 vagas, 885 metros de passeio pavimentado em blocos coloridos, 73,88 metros de deck de madeira ecológica, 1.093,21 metros de pavimentação em blocos de concretos, 1.654,64 metros de piso de cimentado camurçado, 825,69 metros de plantio de gramas e 51 unidades de plantio de arvores.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou a importância da obra para os moradores da região: “Aproximadamente 31 mil moradores dos bairros Barcelona e João Valim, serão beneficiados com a implantação da nova praça pública, contribuindo para o surgimento de áreas de convivência, sociabilidade e prática de atividades esportivas e de lazer, além de auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro.”

