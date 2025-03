Governo do Estado inaugura calçamento em Roda D’Água e impulsiona agroturismo em Cariacica

O acesso a uma das principais comunidades rurais de Cariacica está totalmente revestido com blocos de concreto, graças ao trabalho do Governo do Espírito Santo em parceria com a Prefeitura Municipal. Na manhã desta sexta-feira (14), o governador Renato Casagrande inaugurou as obras de pavimentação da estrada de Roda D’Água, importante localidade para o agroturismo e o ecoturismo da Grande Vitória.

O investimento estadual foi superior a R$ 1,6 milhão, realizado por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), que adquiriu 24 mil metros quadrados de blocos intertravados (tipo holandês) e meios-fios e repassou o material ao município que fez a instalação no trecho de cerca de quatro quilômetros de extensão.

Dessa forma, a região passou a contar com melhores condições de trafegabilidade, com mais conforto para os moradores e visitantes, além de garantir também mais segurança no deslocamento e redução de custos no escoamento da produção agrícola.

“Em nosso governo fizemos a primeira pavimentação de Roda D’Água e agora ampliamos até a parte alta do bairro. A gente faz obras grandes e pequenas. Essa daqui é uma obra teoricamente pequena perto da que a gente costuma fazer. Mas, como sempre digo, o importante da obra não é o tamanho e o valor, mas sim quando realiza o sonho das pessoas. Uma obra dessa dá um grande impacto para a comunidade e também para os turistas. Cariacica tem uma área rural linda e que ainda tem muito a ser explorado”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também esteve presente na inauguração. “Ninguém constrói nada sozinho. Cariacica nunca avançou tanto como nessa gestão em parceria com o governador Renato Casagrande. Cada tijolo que é posto nessa cidade tem a digital do governador e um homem sem gratidão não é nada”, declarou.

Programa Calçamento Rural

O Programa de Calçamento Rural é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Seag, em parceria com os municípios. O objetivo é melhorar a infraestrutura para que as comunidades e distritos localizados nas áreas rurais do Espírito Santo tenham mais facilidade de se deslocar e comercializar os produtos da agropecuária e seus negócios associados.

O Calçamento Rural viabiliza mais qualidade de vida e bem-estar social aos trabalhadores do campo e, além disso, busca facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.

