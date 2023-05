Governo do Estado faz entregas na área da Assistência Social e do Esporte em Linhares

O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (31), no município de Linhares, entregas nas áreas da assistência social e do esporte e lazer. São investimentos que somados ultrapassam R$ 1,6 milhão e que vão trazer melhorias para a população. Foram inauguradas as obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos e de construção do Cras do bairro Aviso. Os investimentos do Governo do Estado nos dois equipamentos totalizam R$ 1,3 milhão. Ainda no bairro Aviso, também foi inaugurada a revitalização do gramado do campo Bom de Bola.

Representando o governador, a secretária de Estado de Governo, Maria Manuela Alves Pedroso, destacou a importância das entregas à população de Linhares: “Estamos realizando ações importantes de investimento em todas as áreas estratégicas do Governo e em todos os municípios capixabas. Fruto de um Governo que trabalha com planejamento, mantendo as contas organizadas, realizando políticas públicas com inovação, voltadas para o crescimento integrado do Estado e a qualidade de vida de todos os capixabas.”

Com a entrega das obras, a rede de proteção social do município torna-se mais robusta, ampliando o acesso das famílias aos serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Além disso, as melhorias estruturais impactam de maneira positiva no atendimento ao público e nas condições de trabalho das equipes técnicas.

O Cras é uma unidade de proteção social básica, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Com a entrega dos novos equipamentos, a população linharense passa a contar com sete unidades de atendimento, localizadas nos bairros de Interlagos, Aviso, Bebedouro, Conceição, Nova Esperança, Santa Cruz, Rio Quartel e José Amarildo Pessotti.

De acordo com a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Fiqueira Grillo, entregas como as de Linhares continuarão acontecendo, já que o Governo do Estado amplificou os investimentos na proteção social. “Estamos empenhados em realizar algo inédito na história do Espírito Santo. O aumento substancial dos recursos estaduais destinados para a assistência possibilitará um grande avanço não só na ampliação da nossa rede física, mas também na qualidade dos serviços prestados à população capixaba”, ressaltou Cyntia Grillo.

Campo Bom de Bola

Também em Linhares, o Governo do Estado inaugurou a revitalização do campo Bom de Bola do bairro Aviso. Um investimento de R$ 294.529,16, com a instalação de um novo gramado sintético, padrão Fifa, realizado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Com essa obra, já são 46 campos Bom de Bola reformados em todo o território capixaba. As revitalizações são importantes para colocar novamente em uso alguns campos que não estavam sendo utilizados devido aos seus estados de conservação. Além de atender à comunidade, esses equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes, como o Campeões de Futuro, também da Sesport.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre mais uma entrega. “O Governo do Estado tem realizado na área do esporte o maior investimento da história do Espírito Santo. São cerca de R$ 400 milhões em obras e programas de apoio aos nossos atletas e de iniciação esportiva. E as revitalizações são mais uma mostra disso. Estamos devolvendo para a população espaços que já não estavam mais sendo utilizados e que, agora, voltarão para abrigar atividades físicas e o lazer de nossas crianças e adolescentes”, destacou.

