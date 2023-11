Governo do Estado entrega revitalização de campo Bom de Bola em Santa Teresa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou na noite desta quinta-feira (09) a entrega da revitalização do campo Bom de Bola do bairro Dois Pinheiros, em Santa Teresa. O evento contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e de autoridades locais.

O investimento para a reforma do equipamento foi de R$ 329.807,15, com a troca do gramado por um novo sintético, de alto padrão e qualidade reconhecida pela Fifa.

Nesta ação, coube à Sesport a instalação do gramado e a cessão de todo material necessário para a execução do serviço, como: mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves. Já o município contemplado teve como contrapartida realizar a troca do alambrado e demais serviços no entorno.

As revitalizações são importantes para colocar novamente em uso alguns campos que já não estão sendo utilizados por conta de seus estados de conservação. Além de atender à comunidade, de forma geral, esses novos equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes, como, por exemplo, o Campeões de Futuro, também da Sesport.

“É mais uma revitalização de campo Bom de Bola que estamos entregando para a população. Já estamos com quase 60 campos recuperados, entregues à população. São espaços que estão sendo devolvidos para as comunidades, proporcionando novamente que, principalmente, crianças e adolescentes possam praticar o esporte. E isso só acontece porque temos um governo do Estado comprometido com o esporte, que tem feito os maiores investimentos da história do nosso Estado no segmento”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Para marcar a reabertura do campo, foi realizado um torneio de futebol society após a solenidade com equipes das categorias infantil, juvenil e adulto.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES