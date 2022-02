Governo do Estado entrega reforma e revitalização de praça em Viana Sede

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (08), a entrega da reforma e revitalização da Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. O equipamento público recebeu novo paisagismo, iluminação, sinalização, área para atividade física, passeio e uma quadra poliesportiva. Foram investidos R$ 1,3 milhão na obra que vai beneficiar cerca de quatro mil moradores, além de visitantes.

“Nosso trabalho é deixar as pessoas mais felizes. Gosto de realizar entregas e ver a vida das pessoas mudando. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Com o nosso apoio e os investimentos que fazemos em parceria com a Prefeitura, colocamos a cidade de Viana em destaque na Região Metropolitana. Com os investimentos que ainda faremos, vamos colocar a cidade cada vez mais em destaque”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

Em sua fala, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, agradeceu pelo investimento do Governo do Estado. “Mais uma vez o governador está em Viana. Esteve recentemente acompanhando o Dia D da aplicação da dose de reforço do Viana Vacinado, que foi um programa internacional importantíssimo para nosso município. Tudo isso em parceria com o Governo do Estado. Estamos agora entregando uma praça linda. Havia uma ansiedade grande por parte da comunidade. Todo o projeto da praça foi concebido pensando nela, com um belo paisagismo e com aparelhos para que as crianças possam ocupar esse espaço”, disse.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que as intervenções eram necessárias. “A reforma e revitalização da Praça Expedicionário Jerônimo Leite eram imprescindíveis, pois a estrutura havia sofrido muitos danos ao longo dos anos. Com o trabalho de paisagismo, que deixará a praça mais bela e confortável para a nossa população, o município ganha mais um espaço de lazer”, destacou.

Com investimento total de R$ 1.392.263,43, o projeto da obra teve como objetivo tornar o espaço mais dinâmico. A reforma contou com instalação de equipamentos para atividades físicas, bancos para contemplação do paisagismo e iluminação, além de passeio em cimento camurçado, meio fio, pavimentação em bloco de concreto, sinalização horizontal, plantio de arbustos, pintura da quadra poliesportiva, pintura de demarcação da quadra e ladrilho hidráulico.

O secretário Marcus Vicente reforçou que os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura não param. “Os moradores de Viana necessitavam de um espaço de convivência como esse. A obra também melhora o ambiente físico do bairro, com um espaço remodelado para receber os cidadãos. Hoje, poder colaborar na revitalização, dando a Viana uma obra como esta, é uma alegria para nós”, completou.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Gilson Daniel (Economia e Planejamento), Coronel Alexandre Ramalho (Segurança Pública e Defesa Social) e Coronel Aguiar (Casa Militar); o deputado estadual José Esmeraldo; além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

