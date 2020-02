Governo do Estado entrega reforma e ampliação de escola em Castelo

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra

Uma dona de casa foi atingida com uma facada no pescoço no bairro Serra Dourada III, na Serra, na madrugada deste sábado (8). Ela foi encontrada ferida, caída na calçada da Rua Carcará, no mesmo bairro, por um grupo de pessoas que participavam de um forró.

Um homem que ajudou no socorro à vítima contou que ela estava sozinha quando foi encontrada. De acordo com ele, mesmo machucada, a mulher disse que invadiram a casa dela, na Rua Beija-Flor, e a esfaquearam. A dona de casa mora sozinha no imóvel.

Depois que os suspeitos foram embora, ela correu para pedir ajuda, mas acabou caindo no chão. A mulher foi socorrida para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Os parentes e amigos disseram que ainda não sabem o que motivou o crime.

No endereço da vítima, um homem que se identificou como namorado dela na manhã deste sábado (8), disse que a casa está mesmo toda revirada. “Saí da casa dela às 22h de ontem e estava tudo bem. Hoje de manhã me falaram da facada e vim aqui ver, mas não tem ninguém em casa”, lamentou.

(*G1)