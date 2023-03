Governo do Estado entrega reforma de casarão anexo ao BME

Mais uma etapa da reforma estrutural do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi cumprida na manhã desta terça-feira (07). Após concluídas as obras da quadra poliesportiva, setores administrativos e alojamentos, foi inaugurada mais uma edificação anexa ao Batalhão, onde irá funcionar um refeitório, academia, auditório, alojamento, salas administrativas e banheiros. O novo espaço está localizado onde funcionava o antigo Fórum da Cidade, no bairro Jardim América, em Cariacica, antes desocupado devido a deterioração predial com o passar dos anos.

A entrega ocorreu durante uma solenidade realizada pelo Governo do Estado na sede do BME. No decorrer do evento, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, agradeceu os inúmeros investimentos destinados à Corporação, que já ultrapassam 107 milhões de reais. “Hoje fizemos mais essa aquisição importante para o BME, no momento em que estamos comemorando a valorização dos recursos humanos na PM, com aprovação de leis que irão oxigenar as carreiras da nossa Instituição. Só temos a agradecer o compromisso do Governo do Estado conosco”, opinou o oficial.

Em sua fala, o secretário de Segurança Pública, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, ressaltou que o Batalhão de Missões Especiais é merecedor de tal investimento, visto que é uma tropa que se doa diuturnamente em ações policiais da mais alta complexidade e, portanto, precisa estar amparada estruturalmente.

Na mesma linha de pensamento, o governador do Estado, José Renato Casagrande, fez questão de enaltecer o trabalho realizado pelo BME e sua felicidade em retornar com as atividades do Batalhão, antes extinguido da PMES. “Estamos finalizando hoje a entrega de uma estrutura condizente com o serviço de alto padrão que eles prestam. Vamos continuar ombreados e trabalhando juntos para reduzir a violência no Espírito Santo”, finalizou.

Novas instalações

A edificação tem um terreno de aproximadamente 700 m², localizado ao fundo do principal prédio do BME. Precisou passar por diversas mudanças durante a reforma, como a substituição de pisos, esquadrias, instalação de forro e gesso manutenção geral das instalações de hidro sanitárias, substituição da estrutura de madeira e do telhado, manutenção elétrica, além de construção de escada para o segundo piso e melhorias na estrutura da caixa d’agua.

Ao todo a reforma durou 420 dias e teve o investimento total de R$612.055,83.

