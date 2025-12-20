Connect with us

Governo do Estado entrega Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na noite desta quinta-feira (18), a 2ª edição do Prêmio Melhores do Esporte Capixaba, em Vitória. O evento, que contou com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, e do vice-governador Ricardo Ferraço, reuniu atletas, paratletas, autoridades e convidados para celebrar as conquistas que levaram o nome do Espírito Santo aos pódios do Brasil e do mundo ao longo de 2025.

O Prêmio Melhores do Esporte Capixaba é uma realização da Premium Comunicação Integrada de Marketing, com patrocínio master do Governo do Estado, por meio Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), via da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

Casagrande lembrou do grande volume de investimentos feitos pelo Governo do Estado na área do Esporte. “Estamos realizando os maiores investimentos da história do esporte capixaba e como é bom ver tantos atletas levando a bandeira do Espírito Santo para os pódios mundo afora. Vamos seguir investindo em infraestrutura, nos atletas, nos clubes, nas instituições, pois o esporte, seja de alto rendimento ou no amador, através de academias e Campos Bom de Bola, muda a vida das pessoas, ajuda na saúde e na socialização. O esporte é vida!”, disse o governador.

Para o vice-governador Ricardo Ferraço, o investimento em esportes é de grande importância para a sociedade. “Temos conseguido colocar de pé estruturas e recursos para estimular, fomentar e promover o esporte no Espírito Santo. Não é discurso, é na prática! E tudo isso é fruto de decisão política. Ao longo dos últimos três anos foram mais de 630 milhões de reais investidos em infraestrutura esportivas nos nossos municípios. Temos um modo de governar, governo Casagrande, e há muito comprometimento com a prática esportiva e com os atletas e paratletas em todos os níveis. Atividade que constrói valores, princípios e conceitos que são muito importantes na formação dos nossos jovens e da nossa sociedade. Vamos seguir fazendo e fazendo bem feito”, afirmou Ferraço.

Ao todo, cerca de 100 atletas e paratletas, representantes de 39 modalidades, foram indicados por meio de um processo criterioso conduzido em três etapas: indicações das federações esportivas, análise de um júri especializado e votação popular. O modelo garantiu ampla representatividade, credibilidade técnica e participação da sociedade capixaba.

Entre os momentos mais aguardados esteve o anúncio das categorias mais disputadas da noite: Melhor Atleta do Ano e Melhor Paratleta do Ano, que reuniram grandes destaques de modalidades como ciclismo, ginástica rítmica e natação paralímpica. Na disputa entre os atletas, foram finalistas Filipe Almeida Rabello (taekwondo), Nara Faria (ciclismo) e Sofia Madeira Pereira (ginástica rítmica). Já entre os paratletas concorreram Mariana Gesteira (natação paralímpica), Gabriel Feitosa de Lima (rugby em cadeira de rodas) e Erica da Rosa Rodrigues (paratriathlon). Os títulos ficaram com Sofia Madeira e Mariana Gesteira.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ressaltou a importância da iniciativa para valorização dos atletas e fortalecimento das modalidades. “Foram mais de R$ 634 milhões investidos no esporte nos últimos três anos. Vamos seguir com essa dedicação, porque, mais do que investir no atleta, estamos apoiando famílias, técnicos e toda a rede que sustenta o esporte capixaba”, afirmou.

“Esta é a sexta edição do evento, que ficou suspenso por muitos anos e foi retomado no ano passado. O Prêmio Melhores do Esporte tem dois objetivos principais: valorizar o esporte capixaba e dar credibilidade às iniciativas que fortalecem a cadeia esportiva no Estado. O resultado está neste palco, com a participação de 39 federações, 14 jurados especializados e mais de 100 atletas indicados”, destacou Álvaro Moura, diretor da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

O júri especializado também foi homenageado pelo trabalho técnico e responsável na avaliação dos indicados pelas federações. Outro momento marcante da noite foi a homenagem a grandes nomes da história esportiva capixaba, eternizados na Calçada da Fama da Sesport.

Homenageados na Calçada da Fama da Sesport

Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas)

Alexandra Nascimento (handebol)

Alison Cerutti “Mamute” (vôlei de praia)

Anderson Varejão (basquete)

Bruno Conde (karatê)

Daniel Mendes (paratletismo)

Duda Brasil (futebol de areia)

Esquiva Falcão (boxe)

Fábio Luiz Magalhães (vôlei de praia)

Fontana – José de Anchieta Fontana (futebol – in memoriam)

Frank Brown (voo livre)

Geovani Silva (futebol)

Geovanna Santos (ginástica rítmica)

Juliétty Tesch (vela)

Loiola (vôlei de praia)

Natália Gaudio (ginástica rítmica)

Neymara Carvalho (bodyboard)

Nilo Etienne Duarte (futsal – in memoriam)

Patrícia Pereira (natação paralímpica)

Paulo André Camilo (atletismo)

Pierre Almeida (futebol de areia)

Richarlison (futebol)

Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica)

Venicius “Buru” Ribeiro (futebol de areia)

Ao celebrar modalidades tradicionais e emergentes — do remo de praia, em expansão no litoral capixaba, ao triathlon, que exige excelência física e mental —, o Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 reafirma seu papel de reconhecer talentos, incentivar novas gerações e consolidar o esporte como símbolo de superação, identidade e orgulho do Espírito Santo.

Vencedores do Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025

Atletismo: Josué Alves Menezes

Basquetebol: Juan Alves Gama

Basquete em Cadeira de Rodas: Paola Klokler

Bodyboarding: Maíra Viana

Boxe: Leonardo Negrelli

Brazilian Grappling: Lorenzo Moura Pimentel

Ciclismo: Nara Faria

Fisiculturismo: Larissa Gonçalves

Full Contact: Douglas Rossini

Futsal: Estevão Santana Soares

Ginástica Rítmica: Sofia Madeira Pereira

Handebol: Rafaella Damaceno de Paula

Jiu-Jitsu: Sthefany Carvalho Vieira

Judô: Marcello Segantine Medeiros

Karatê: Claudina Aguiar

Kickboxing: Denis da Silva de Souza

Motociclismo: Késsia Pires Tristão

Muaythai: Lucas Neves Dalapico

Natação: Matheus Machado Ngome

Natação Paralímpica: Mariana Gesteira Ribeiro

Paraciclismo: Bruno Freitas de Moraes

Para Jiu-Jitsu: Wesley Silva Monteiro

Paratriathlon: Érica da Rosa Rodrigues

Pesca: Frederick Martins

Remo: Clara Abikahir Tomaz

Remo Adaptado: Keisy de Alcântara Bonine

Remo de Praia: Vangelys Reike Pereira

Rugby em Cadeira de Rodas: Gabriel Feitosa de Lima

Surfe: Kalleb Henrique

Parasurfe: Aline Lopes Dias Ferreira

Taekwondo: Filipe Almeida Rabello

Tênis de Mesa: Leandro Rossini

Tiro com Arco: Clarice Cestari Leitão

Tiro com Arco Paralímpico: Nelson Santos Silva

Tiro Prático: Carlos Eduardo Machado Aguiar

Triathlon: Isabela Chen

Vela: Lívia Tavares Martini Quintas

Voleibol de Praia: Thamela Coradello Galil

Wrestling: Enzo Pegorette

