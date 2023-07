Governo do Estado entrega pavimentação da Rodovia ES-181 em Alegre

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã deste sábado (1º), as obras de reabilitação da Rodovia ES-181, no trecho entre Anutiba – Placa (Alegre) x Muniz Freire. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ao todo, foram investidos R$ 30 milhões na recuperação do trecho de 18,4 quilômetros de extensão. Ainda em Alegre, Casagrande fez a entrega da drenagem e pavimentação da Rua Porphiria de Mello Sobreira.

“Hoje é um dia importante para Alegre e também para a comunidade de Anutiba. Essa obra mostra a capacidade de um governo realizar. Muita gente fica desconfiada que a gente não vai sair. Quando a gente realiza o sonho das pessoas, cumprimos nosso papel enquanto governante. Não sou de prometer, sou de realizar. Em breve vamos entregar o outro trecho da rodovia até Muniz Freire, ligando as duas cidades e ajudando muito os agricultores e a população dessa região”, afirmou o governador.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, o Nirrô, falou sobre a importância das entregas no município. “Hoje temos uma palavra para descrever o que o governador tem feito por Alegre: gratidão. Nossa parceria se estenderá até o fim do ano que vem e que possamos fazer e entregar cada vez mais obras, retornando ao cidadão parte dos seus impostos. Mais uma vez, nosso muito obrigado!”, declarou.

As obras desse trecho da Rodovia ES-181 incluíram a recuperação de cinco pontes nas localidades de Córrego do Travessão, Ribeirão Laranjeiras, Córrego Boa Sorte, Rio Itapemirim e Córrego Biquinha. Os serviços de reabilitação incluíram ainda a implantação de dois segmentos com 3ª faixa em Araraí e próximo à ponte do Rio Itapemirim. Além disso, foram construídos quatro abrigos em paradas de ônibus.

“Esse trecho não recebia obras há muitas décadas e o governador olhou com atenção para o pedido da comunidade. Não só reabilitamos a rodovia, como também aperfeiçoamos onde foi possível com a instalação da 3ª faixa e abrigos em pontos de ônibus. Agora os moradores, turistas e produtores da região podem usufruir de uma via com mais conforto e segurança”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Durante a agenda no município, foi realizada a entrega das obras de drenagem e pavimentação na Rua Porphiria de Melo Sobreira. Os trabalhos foram realizados com recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). Foram investidos R$ 91 mil nesta ação.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou o impacto positivo da obra na melhoria da qualidade de vida dos moradores. “Estamos investindo em todos os municípios do nosso Estado com recursos do Fundo Cidades, sob a liderança do nosso governador, contribuindo para o avanço do desenvolvimento do Estado de forma equilibrada”, afirmou.

