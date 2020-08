Governo do Estado entrega obras de calçamento rural em Santa Leopoldina

.

As comunidades de Meia Légua, Luxemburgo e Rio Novo, no município de Santa Leopoldina, receberam obras de calçamento rural, inauguradas na manhã deste sábado (08) pelo governador Renato Casagrande. Ao todo, o investimento é de R$ 490.529,19. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), foi responsável pela doação do material utilizado no calçamento. As obras foram executadas pela Prefeitura Municipal.

A entrega das obras foi parte da agenda do governador no município. Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade de Nove Horas e realizou a entrega de uma ambulância para o Município. Seguindo todos os protocolos de distanciamento social e evitando aglomerações, o governador ainda visitou obras e participou da entrega de cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social e econômica, em consequência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“Essa semana já estivemos em Alfredo Chaves e Rio Bananal. Pedimos sempre que mantenham os protocolos de saúde, mas não podemos parar com os investimentos. Essa Ordem de Serviço para a expansão do saneamento básico é motivo de felicidade. Esses investimentos vão cobrir toda sede do município. Estamos dando ainda um sinal claro de preservação ao meio ambiente. Também estamos entregando este Calçamento rural, que qualifica a comunidade, aumenta a qualidade de vida, tira as pessoas da poeira e aumenta o sentimento de pertencimento”, afirmou Casagrande.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, todos os investimentos realizados em infraestrutura rural mostram o compromisso que o Governo do Estado tem com a agricultura familiar capixaba. “O Programa de Calçamento Rural vai beneficiar 82 comunidades de 26 municípios do Estado levando mais mobilidade e bem-estar aos moradores e trabalhadores do campo, além de fortalecer o escoamento dos produtos fornecidos pela agricultura familiar”, disse.

Em Santa Leopoldina, foram doados 10.517,71 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e 3.114,71 metros de meios-fios para atender as comunidades de Meia Légua, Luxemburgo e Rio Novo.

Saneamento básico

Neste mês de agosto, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), vai iniciar as obras para aumentar a capacidade e a prestação de serviços de abastecimento de água em Santa Leopoldina. O investimento de R$ 392 mil vai contemplar os moradores da comunidade de Nove Horas.

“Essa obra vai melhorar a condição de operação do sistema e vai beneficiar a comunidade de Nove Horas, o que significa que quase 200 famílias terão um serviço de melhor qualidade. Todas as pessoas importam, em especial, quando o assunto é água. Cada beneficiado é uma enorme conquista. Essa é uma prioridade do governo Renato Casagrande e nós estamos trabalhando para fazer essa entrega em fevereiro de 2021. Seis meses de muito trabalho que vão transformar a realidade dos moradores da região,” disse o diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael).

Saúde

Durante as agendas no município, o governador Renato Casagrande entregou ao Município uma ambulância Tipo A (destinada ao transporte de pacientes sem risco de vida, remoções simples e em caráter eletivo). A Secretaria da Saúde (Sesa) celebrou o Convênio nº 014/2019, estabelecendo a transferência de R$ 93.911,25 para aquisição do veículo, atendendo a uma emenda parlamentar.

ES Solidário

O governador do Estado participou ainda da entrega de 54 cestas básicas dentro do Programa ES Solidário, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), que arrecada doações feitas por empresas e pela sociedade civil para repassar às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica devido à pandemia. A doação atende a uma demanda trazida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social.

“Vavá é um prefeito muito cuidadoso e pode contar com o apoio do Estado. Nós somos o Governo que mais investiu nos municípios do Espírito Santo. Mesmo na crise, não deixamos de realizar entregas e diminuir à desigualdade e o sofrimento de quem mais necessita. Hoje estamos entregando cestas básicas através do ES Solidário, um programa robusto que está ajudando as famílias que mais necessitam nessa pandemia”, afirmou.

Além de cestas básicas, o programa arrecada itens alimentícios de forma geral; materiais de higiene pessoal e limpeza; álcool em gel ou líquido 70%; máscaras; fraldas descartáveis; entre outros. Contribuições em dinheiro são usadas para a compra de alimentos e outros produtos essenciais. Também é possível ajudar por meio de serviços.

“O ES Solidário também atende aos municípios do interior que enfrentam dificuldades em virtude da pandemia. A entrega de hoje é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado em fazer com que as doações feitas pelo povo capixaba cheguem até as famílias que realmente precisam”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Desde o início do programa, foram arrecadadas e distribuídas 11.639 cestas básicas, além de 5.091 kits de higiene e limpeza, 351 pacotes de fraldas geriátricas, 230 frascos de álcool em gel, 1.171 máscaras, além de 6.305 itens avulsos. No total, até o momento, famílias de 46 cidades capixabas foram atendidas pelo ES Solidário.

Saiba mais informações sobre como doar em: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

Participaram da agenda, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; o prefeito de Santa Leopoldina, Vavá Coutinho; o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Aguiar; o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini; além de vereadores, secretários municipais e lideranças da região.

