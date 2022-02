Governo do Estado entrega obras de ampliação de escola infantil em Domingos Martins

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (10), no município de Domingos Martins para a entrega da ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jutta Batista da Silva, localizado no distrito de Pedra Azul. Com a ampliação do espaço, a unidade passa a atender 90 crianças de 0 a 5 anos de idade. O valor de repasse do Governo do Estado ao Município para execução da obra foi de R$ 475.629,00.

O investimento possibilitou a construção de rampa de acesso do térreo ao 1º pavimento da unidade escolar, escada, brinquedoteca, banheiros, três salas de aula, depósito e pátio coberto. Ao todo, serão atendidas 30 crianças, de 0 a 3 anos de idade, em período integral; e mais 40 crianças, de 4 a 5 anos, em período parcial.

“Além da entrega desse CMEI e da destinação de mais recursos para educação em Domingos Martins, estamos fazendo outros investimentos importantes, como o calçamento rural em Biriricas, Soído, Tijuco Preto, Rio Ponte, Galo, Alto Galo, Goiabeiras, Panelas, Alto Jucu e Santa Luiza. São 12 quilômetros de calçamento rural. Também fizemos pontes e estamos em fase final para pavimentar a Rota do Carmo com o Programa Terra Firme”, destacou o governador Casagrande.

O prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger, falou sobre a parceria do Governo do Estado com o município. “Queria agradecer ao governador e toda sua equipe por essa parceria. Não adianta ter um bom técnico e jogadores ruins, pois não se ganha nada. Mas, aqui temos um ótimo técnico e uma equipe qualificada que tem conquistado muita coisa para os capixabas”, disse.

Durante a solenidade, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, comentou sobre os novos repasses para o município. “Ao todo, serão destinados R$ 3,3 milhões por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes). O governador Renato Casagrande tem um olhar para todo o território capixaba. Estamos apoiando os municípios para avançar, no nosso caso, nos indicadores educacionais”, pontuou.

A secretária municipal de Educação, Adenildes Stein, destacou a importância desses investimentos. “Quando inauguramos um centro infantil é especial, pois atendemos não apenas as crianças para seu aprendizado, mas também às famílias para que possam trabalhar. Toda a equipe da Educação do Estado não mede esforços para atender às nossas necessidades. Precisamos muito dessa colaboração e queremos apenas agradecer esse importante espaço que irá acolher nossas crianças”, declarou.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também participou da solenidade. “Eu não consigo falar só dos investimentos, porque são muitos, mas eu tenho condições de falar sobre tudo que a gente visita e inaugura em todo o Estado. E aí, posso dizer: são muitos os investimentos! Quando a gente investe na reforma de escolas, como esta, levamos dignidade para as crianças e mais qualidade de vida para os profissionais da educação. É isso que estamos fazendo, é esse o nosso modelo de gestão equilibrado, priorizando o social e a economia com foco na boa aplicação de recursos públicos”, enfatizou.

Também estiveram presentes o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto; o deputado estadual Bruno Lamas; o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mário Louzada; o presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), Carlos Roberto Rafael; além de vereadores e lideranças da região.

Funpaes

O Funpaes tem por finalidade ampliar e melhorar o acesso à educação para crianças e adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos municípios capixabas, signatários do Pacto pela Aprendizagem do Estado do Espírito Santo (Paes). Foi instituído pela Lei Estadual nº 10.787/2017, cujas normas e critérios são para regulamentar os procedimentos administrativos referentes ao repasse e execução de recursos financeiros provenientes do fundo foi ditado pelo Decreto Estadual nº 4.217-R/2018.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata

[email protected] / [email protected] / [email protected]